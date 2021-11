Hugo Broos is er met Zuid-Afrika niet in geslaagd om zich bij de tien groepswinnaars te scharen die doorgaan naar de derde en laatste kwalificatiefase van de Afrikaanse WK-voorrondes. Op de zesde en laatste speeldag van de tweede fase moest hij met de Bafana Bafana zondagavond zijn meerdere erkennen in Ghana (1-0).

Andre Ayew velde het noodlottige verdict met een penaltydoelpunt net voorbij het halfuur. Broos en co verspelen zo in extremis de leidersplaats in groep G, die een ticket voor de derde fase oplevert. Ghana en Zuid-Afrika stranden beiden met 13 op 18, maar de Ghanezen kunnen een beter doelsaldo voorleggen.

In de laatste kwalificatiefase worden de tien groepswinnaars tegen elkaar uitgeloot in vijf confrontaties met heen- en terugwedstrijd. De vijf winnaars mogen zich opmaken voor de WK-eindronde.

Zuid-Afrika legt zich echter nog niet neer bij de dramatische uitschakeling. Zo werden heel wat vragen gesteld rond de beslissende penalty van Ghana. Volgens Zuid-Afrika zou de Senegelase scheidsrechter Ndiaye Maguette zijn omgekocht. 'We geloven dat de wedstrijd van zondag niet volgens de boekjes was verlopen, ze werd omgekocht', zegt Tebogo Motlanthe, directeur van de Zuid-Afrikaanse bond. 'We verzamelen nu informatie om ons vermoeden te bewijzen. We hebben informatie dat Ghana wist dat ze een strafschop zouden krijgen, alleen de vraag was wanneer. Onze jongens hebben zeer hard gewerkt maar het is allemaal verpest door de scheidsrechter.'

Krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

Andre Ayew velde het noodlottige verdict met een penaltydoelpunt net voorbij het halfuur. Broos en co verspelen zo in extremis de leidersplaats in groep G, die een ticket voor de derde fase oplevert. Ghana en Zuid-Afrika stranden beiden met 13 op 18, maar de Ghanezen kunnen een beter doelsaldo voorleggen. In de laatste kwalificatiefase worden de tien groepswinnaars tegen elkaar uitgeloot in vijf confrontaties met heen- en terugwedstrijd. De vijf winnaars mogen zich opmaken voor de WK-eindronde.Zuid-Afrika legt zich echter nog niet neer bij de dramatische uitschakeling. Zo werden heel wat vragen gesteld rond de beslissende penalty van Ghana. Volgens Zuid-Afrika zou de Senegelase scheidsrechter Ndiaye Maguette zijn omgekocht. 'We geloven dat de wedstrijd van zondag niet volgens de boekjes was verlopen, ze werd omgekocht', zegt Tebogo Motlanthe, directeur van de Zuid-Afrikaanse bond. 'We verzamelen nu informatie om ons vermoeden te bewijzen. We hebben informatie dat Ghana wist dat ze een strafschop zouden krijgen, alleen de vraag was wanneer. Onze jongens hebben zeer hard gewerkt maar het is allemaal verpest door de scheidsrechter.'Krijgt ongetwijfeld nog een staartje.