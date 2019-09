Racing Genk heeft dinsdag op de eerste speeldag in groep E van de Champions League met zware 6-2 cijfers verloren bij Salzburg. Bij de rust stonden de onmondige Limburgers al 5-1 achter.

Bij Genk kwamen in vergelijking met Charleroi vorig weekend Samatta, Maehle en Lucumi in de plaats van Onuachu, De Norre en Cuesta, maar van geslaagde tactische keuzes door coach Felice Mazzu was weinig sprake. De Limburgers werden totaal van de mat geveegd tegen de op papier nochtans meest haalbare tegenstander in een groep met ook nog Napoli en Liverpool.

Al in de tweede minuut maakte de amper 19-jarige Erling Braut Haland de 1-0, nadat de Oostenrijkers de Genkse defensie vlotjes uit mekaar speelde. Na de eerste treffer leek Racing heel even over te nemen of op zijn minst mee te doen, maar dat was niet van lange duur. Salzburg dicteerde al snel weer de wet, na een dik halfuur resulteerde dat in een tweede treffer van Haland (34.), na kinderlijk balverlies van aanvoerder Dewaest.

Toen ging het snel. Lucumi speelde slecht in, Hwang Hee-Chan (36.) kon onderscheppen en er 3-0 van maken. Diezelfde Jhon Lucumi (40.) reageerde even later wel door in de rebound na een vrije trap de 3-1 te maken, maar vijf minuut later mocht Haland zijn hattrick vervolledigen na balverlies van Berge. De Noor werd zo de jongste speler in de geschiedenis die drie keer scoorde voor de rust in een Europese competitie. En nog mocht Genk niet gaan uithijgen in de kleedkamer. Dominik Szoboszlai (45+2.) maakte er op aangeven van een sterke Minamino nog 5-1 van.

Na de rust bezorgde de ingevallen Bongonda zijn ploegmaat Mbwana Samatta (52.), die scoorde met het hoofd, de 5-2 en slopen de Limburgers weer iets dichterbij. Als het een tenniswedstrijd was kon Salzburg daarna echter vlot de eerste set over de streep trekken, want na slap verdedigen van Ndongola en Maehle mocht Andreas Ulmer (66.) de 6-2 makkelijk in doel schuiven. Een nieuwe Genkse reactie zat er daarna niet meer in.

Mertens helpt Napoli aan winst

Napoli heeft dinsdag op de eerste speeldag van de Champions League met 2-0 van titelhouder Liverpool gewonnen, mede dankzij een doelpunt vanop de stip van Rode Duivel Dries Mertens. Axel Witsel en Thorgan Hazard hielden met Borussia Dortmund FC Barcelona op een 0-0 gelijkspel.

Het was Callejon die de strafschop versierde voor Napoli, Mertens schoot de bal staalhard onder doelman Adrian, die de penalty ei zo na stopte. Fernando Llorente (90+2.) maakte er in de blessuretijd nog 2-0 van. Mertens en co, die in hun groep ook Genk en Salzburg treffen, doen met een zege tegen de titelverdediger in de Champions League meteen een gouden zaak.

In Dortmund tegen Barcelona vielen er geen doelpunten, Marco Reus miste na 57 minuten wel een penalty voor de Duitsers. Thorgan Hazard en Axel Witsel startten beiden in de basis, Hazard werd na 73 minuten gewisseld voor Brandt.

Bij Chelsea kwam Michy Batshuayi niet van de bank. De Blues verloren met 0-1 van Valencia na een doelpunt van Rodrigo (74.). Doelman Mile Svilar zat niet in de kern bij Benfica, dat met 1-2 verloor van RB Leipzig. Ajax won met 3-0 van het Franse Rijsel.