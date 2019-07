Zweden verovert brons op WK Vrouwen met winst op Engeland

Zweden heeft zaterdag op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk de bronzen medialle veroverd. De Scandinaviërs klopten in de troostfinale in de Allianz Riviera in Nice Engeland met 2-1.

Het Zweedse team viert de bronzen medaille op het WK vrouwenvoetbal. © Belga