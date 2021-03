De Zweedse voetbalvedette Zlatan Ibrahimovic staat volgens verschillende media in zijn land voor een terugkeer bij de nationale ploeg. De 39-jarige goalgetter zou worden opgeroepen voor het WK-kwalificatieduel van 25 maart tegen Georgië.

Ibrahimovic kwam voor het laatst in actie op het EK van 2016 in de verloren groepswedstrijd tegen de Rode Duivels (1-0). Het was zijn 116e interland. Daarin maakte hij 62 goals. Geruchten over een mogelijke terugkeer van 'Ibra' steken wel vaker de kop op. Enkele maanden geleden liet de spits van AC Milan nog vallen 'de nationale ploeg te missen'. Aansluitend had hij, zo bevestigde de Zweedse voetbalbond, een 'goed en vruchtbaar onderhoud' met bondscoach Janne Andersson. Zonder Ibrahimovic bereikte Zweden de kwartfinales van het WK 2018 en plaatste het zich voor de eindronde van het EK 2020. Daarin wacht deze zomer in de groepsfase Spanje, Polen en Slovakije.