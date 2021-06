Wales en Zwitserland hebben zaterdag 1-1 gelijkgespeeld in hun eerste wedstrijd op het EK voetbal.

l. De Zwitsers waren lange tijd de bovenliggende partij, maar Kieffer Moore wiste een kwartier voor tijd de openingstreffer van Breel Embolo uit. Opvallend: er zaten nauwelijks 10.000 supporters in de tribunes van het Baku Olympic Stadium. De Azerbeidzjaanse autoriteiten hadden nochtans toestemming gegeven voor zo'n 30.000 fans.

De partij begon met kansjes op en neer. Na een poging van Mbabu voor Zwitserland (naast) was er op het kwartier een eerste grote kans. Moore knikte krachtig op doel, maar Sommer had een knappe parade in huis. De Zwitsers hadden het meeste balbezit, maar hadden moeite om de laag spelende Welshe defensie uit te spelen. Een hakje van verdediger Schär verraste bijna Ward en een schot van aanvaller Seferovic ging naast.

De Benfica-spits tikte op slag van rust de grootste Zwitserse kans over. De tweede helft begon met een harde knal van Embolo, maar Ward stond paraat. De spits van Borussia Mönchengladbach had vertrouwen getankt door die poging en bij de daaropvolgende hoekschop kopte hij de 0-1 tegen de touwen. Wales had niet meteen een reactie in huis en Embolo trapte voor Zwitserland een grote mogelijkheid op een tweede goal naast. Gareth Bale en co beseften dat ze voetballend het onderspit moesten delven, maar kwamen dankzij een stilstaande fase toch langszij.

Een kwartier voor tijd schilderde Morrell een ingestudeerde hoekschop op het hoofd van de boomlange Moore en die kopte de 1-1 binnen. Zwitserland reageerde met een goal, bij zijn eerste baltoets, van de ingevallen Gavranovic, maar die stond buitenspel. De VAR keurde de treffer dan ook terecht af. In de slotminuut moest Ward nog eens ingrijpen op een kopbal van Embolo. Daar bleef het bij. Eindstand: 1-1.

Vrijdag won Italië in groep A al met 3-0 van Turkije. Na één speeldag leiden de Italianen zo met drie punten. Wales en Zwitserland volgen met één punt, Turkije is zonder punten laatste. Woensdag op de tweede speeldag ontvangt Italië in Rome Zwitserland. Turkije trekt naar Bakoe voor een duel tegen Wales.

