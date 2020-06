Het Zwitserse parket heeft een nieuw onderzoek naar voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter geopend. Associated Press kreeg inzage in documenten waaruit blijkt dat de 84-jarige Zwitser (opnieuw) beschuldigd wordt van crimineel wanbeheer.

Het gerecht onderzoekt een lening van 1 miljoen dollar door Blatter aan de voetbalbond van Trinidad en Tobago. Het geld ging op 13 april 2010 van een rekening van de FIFA. De lening was rente- en borgvrij en de schuld werd nog hetzelfde jaar als 'een gift' kwijtgescholden.

Eerder onderzocht het Zwitserse gerecht al een omstreden contract over de televisierechten voor de WK's 2010 en 2014, dat Blatter in 2005 ver onder de marktwaarde afsloot met de Caribische Voetbalconfederatie. Volgens de Zwitserse justitie zou de FIFA daarbij 3,48 miljoen euro misgelopen zijn. Bovendien was de Trinidiaan Jack Warner, één van de spilfiguren in het FIFA-omkoopschandaal, destijds voorzitter van de Caribische federatie.

Blatter pleit in alle zaken onschuldig. 'Ik heb kennis genomen van deze nieuwe beschuldiging en verwerp ze volledig', verklaarde hij zaterdag.

Eind mei 2015 werd Blatter nog herkozen als FIFA-voorzitter, maar een paar dagen later stapte hij toch op. In december 2015 werd hij door de FIFA voor acht jaar geschorst. Die schorsing werd later tot zes jaar herleid.

