1-2 zege in Waregem brengt RSC Anderlecht naast Club Brugge

Op de 27e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is RSC Anderlecht zaterdagavond met 1-2 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Het wipt daardoor over Club Brugge naar de derde plaats in de stand.

Lior Refaelov © belga