Standard en Anderlecht hebben zondag 1-1 gelijkgespeeld op de 19e speeldag in de Jupiler Pro League. Paars-wit moest 20 minuten met 10 man spelen na rood voor Sieben Dewaele.

Standard is in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen 10 Anderlecht-spelers. Op Sclessin scoorde Selim Amallah de 1-0 vijf minuten voor rust. Kemar Roofe (67.) lukte de gelijkmaker. Na een tweede gele kaart voor Sieben Dewaele (72.) wisten de Rouches de manmeersituatie in het slot niet uit te buiten. Standard komt op de vierde plaats terecht met 35 punten. Anderlecht, 10e, is acht punten verwijderd van de top zes.

Bij Anderlecht ontbraken onder meer Kompany en Chadli. Standard moest het stellen zonder de geschorsten Mpoku en Carcela. Avenatti zorgde op de slechte grasmat voor de eerste dreiging, Anderlecht-doelman Van Crombrugge bracht redding op zijn kopbal. Dat was een kwartier later ook het geval bij een gekruist schot van Lestienne. De winger bood vervolgens Amallah de 1-0 op een presenteerblaadje aan, maar diens schot ging de mist in. Ook Boljevic bestookte de kooi van Van Crombrugge, die het gevaar neutraliseerde met een save.

Vijf minuten voor rust verscheen de 1-0 dan toch op het scorebord. Amallah zette de actie op, waarop Cimirot hem opnieuw aanspeelde. De aanvallende middenvelder punterde het leer tegen de netten. Vroeg in de tweede helft moesten Bastien (Standard) en Verschaeren (Anderlecht) geblesseerd het veld verlaten. Vooral de blessure van Verschaeren, die zijn enkel omsloeg, leek ernstig. Tussendoor kon Saelemaekers vrij aanleggen in het strafschopgebied van Standard, maar hij trapte naast de bal.

Na veel middenveldspel viel zowaar de gelijkmaker. Roofe knikte een afgeweken voorzet van Luckassen binnen. De laatste twintig minuten moest Anderlecht met tien man afwerken. Dewaele kreeg een tweede gele kaart wegens hangen aan Boljevic. Meteen daarna kopte Laifis net naast. En Standard verhoogde de druk. De uitgekomen Van Crombrugge hield Amallah van een tweede treffer. Lestienne wou nog een strafschop, na contact met de Anderlecht-doelman. Anderlecht hield uiteindelijk stand, al kan het niet tevreden zijn met 3 op 12 in de competitie.