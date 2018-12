10 jaar KV Kortrijk in eerste klasse: het ABC van voorzitter Joseph Allijns

Kortrijk speelt tien jaar in de eerste klasse: het ABC van KVK in de JPL volgens voorzitter Joseph Allijns. 'In de zomer ging Jean-Marc De Grijse soms in de middencirkel op zijn rug in het gras liggen, sigaar in de mond, dromend van meer.'