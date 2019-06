100 jaar Eendracht Aalst: 'Eendracht toonde hoe schoon sport kan zijn'

Eendracht Aalst wordt 100 jaar. De carnavalsclub viert die verjaardag in de 2e amateurklasse. Op beleidsvlak is er véél misgelopen. Maar gelukkig heeft Den Iendracht de voorbije eeuw ook duchtig gefeest, zeker tijdens die legendarische avond in Sofia. 'Ik grabbelde daar de benen vast van de vrouw van de ambassadeur.'

Een beeld uit het beruchte Europacupduel met Levski Sofia. © belgaimage