KSV Geraardsbergen viert dit jaar zijn 100e verjaardag. De club focust in dit speciale voetbaljaar echter vooral op stabiliteit.

In het walhalla van de koers wordt er ook gevoetbald. Exact 100 jaar geleden sloot Sport Kring Geraardsbergen zich aan bij de Belgische voetbalbond. De club uit de Vlaamse Ardennen, die nu uitkomt in tweede provinciale, maakte in die honderd jaar al mooie seizoenen mee. Het pendelde voortdurend tussen de laagste nationale en de hoogste provinciale reeksen.

Het is echter al van 1981 geleden dat Geraardsbergen nog eens nationaal voetbal speelde. In datzelfde jaar fuseerden ze met de stadsgenoten van VK Geraardsbergen tot KSV Geraardsbergen. Een fusie die broodnodig was, volgens bestuurslid Paul Waegemans. 'Op een bepaald moment hadden we tien aparte ploegen in Geraardsbergen. Dat was te veel van het goeie. Schaalvergrotingen waren nodig om de sport in onze regio leefbaar te houden. Ik hoop ook dat er in de toekomst kan gewerkt worden naar één club die Geraardsbergen overkoepelt, zodat we vol kunnen inzetten op de jeugdwerking.'

Bij die jeugdwerking ging het in 2010 mis bij KSV. Een deel van het jeugdbestuur vertrok naar VK Onkerzele en nam heel wat jonge voetballers mee. 'Er waren twee verschillende visies ontstaan: sommigen wilden een eerste ploeg bouwen door spelers aan te trekken, anderen wilden dat vanuit de eigen jeugd doen. Dan splitsen de wegen. Ondertussen is er een nieuw bestuur en een nieuwe jeugdwerking opgestaan', vertelt Waegemans, geboren en getogen in Geraardsbergen.

Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax...

De jeugd blijkt de rode draad te zijn in het beleid van KSV Geraardsbergen. Dat daar soms succesvolle spelers uitkomen is een leuke toevoeging. 'Ewoud Pletinckx strikte hier zijn eerste vetertjes. De meeste talenten worden natuurlijk snel weggeplukt door Elene Grotenberge, Olsa Brakel of Zottegem', vertelt Paul Waegemans.

Om het voetballen bij de Oost-Vlaamse club iets aantrekkelijker te maken voor de jongeren, werkt het mee aan 'Sportkring 2020'. Dat project zorgt voor een gloednieuwe sportinfrastructuur in Geraardsbergen. 'Sportkring 2020 zet in op het aanleren van de motorische competenties van jonge sporters. Zo zijn er al akkoorden met de judoschool van olympisch medaillewinnares Ilse Heylen en de indoor muurklimclub.'

Met die nieuwe infrastructuur, waar ook een kunstgrasveld bij hoort, kan KSV Geraardsbergen terug aanknopen bij de internationale jeugdtoernooien die het voorheen organiseerde. 'Jeugdploegen van Dinamo Kiev, Borussia Dortmund en Ajax kwamen hier al spelen tegen de jeugd van KAA Gent, Standard en RWDM. Daar willen we met de nieuwe infrastructuur terug aan werken', aldus Waegemans.

Lokale verzuring

De bouwplannen worden echter opgehouden door corona, maar ook door een ander soort virus: 'Het virus van lokale verzuring', foetert Paul Waegemans. 'De buurtbewoners hebben met een georkestreerd beroepschrift tegen onze bouwvergunningen roet in het eten gegooid. We zitten al 40 jaar zonder problemen op deze locatie dus we vertrouwen op de provincie dat wij tegen mei over onze vergunningen beschikken.'

KSV Geraardsbergen had gehoopt zijn 100e verjaardag te vieren met de opleveringen van 'Sportkring 2020', maar de champagne blijft nog even in de kast. 'De vieringen zijn op dit moment nog niet aan de orde', besluit Waegeman.

