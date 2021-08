Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van Vincent Kompany als coach van Anderlecht namen we zijn statistieken eens onder de loep.

Out: Frankie Vercauteren. In: Vincent Kompany. Dat was 17 augustus vorig jaar. Van de ene dag op de andere stapte Vince uit het actieve voetbal om zich bij het trainersgild te voegen. Die rol had hij tussen zijn blessures door al af en toe opgenomen sinds zijn terugkeer naar Anderlecht.

Out: Frankie Vercauteren. In: Vincent Kompany. Dat was 17 augustus vorig jaar. Van de ene dag op de andere stapte Vince uit het actieve voetbal om zich bij het trainersgild te voegen. Die rol had hij tussen zijn blessures door al af en toe opgenomen sinds zijn terugkeer naar Anderlecht. Op 23 augustus 2020 coachte hij de eerste wedstrijd van zijn nieuwe leven. Een zoutloze collectieve prestatie thuis tegen Excel Mouscron. Door een doelpunt van Bison Gnohéré in de 93e minuut namen de Henegouwers een punt mee uit Brussel. Op dat ogenblik stonden Adrien Trebel, Jérémy Doku en Landry Dimata nog in de ploeg van paars-wit. Een jaar na de machtsovername door Kompany werpen we een blik op zijn statistieken. Het aantal zeges in play-off 1. In de zes wedstrijden tegen Club Brugge, Racing Genk en Antwerp speelde Anderlecht vier keer gelijk en kreeg het meer goals tegen dan het zelf maakte (9-11). Het bereiken van de top vier werd als een succes gezien, een onverhoopt resultaat, maar de coach slaagde er niet in om gensters te slaan in de eindfase. Het aantal keer dat Zakaria Bakkali onder Vincent Kompany op het veld stond. Dat was begin vorig seizoen, voor hij lang out was met een knieblessure en vervolgens werd uitgeleend aan Beerschot. We onthouden dat zijn laatste minuten in het shirt van Anderlecht samenvielen met een nederlaag in Brugge, de eerste grote afspraak van Kompany als trainer. Toen die Bakkali speelminuten gunde, zei hij: 'Wat Zakaria de laatste weken op training heeft laten zien, was fenomenaal.' Kompany maakte er een persoonlijke zaak van om de gewezen belofte van het Belgisch voetbal opnieuw te lanceren. Maar uiteindelijk beet hij, zoals veel andere coaches vóór hem, de tanden stuk op dat dossier. Bakkali ligt nog een jaar onder contract en verdient bijna twee miljoen euro per jaar. Dat is, in miljoen euro, het geschatte salaris van Vincent Kompany. Dat is heel veel voor een trainer in de Belgische competitie, en al zeker voor een debutant. Hij kreeg bovendien direct een contract voor een lange periode. Maar Anderlecht komt er goed vanaf, want zijn vorige salaris, toen hij het dubbele petje van speler en manager droeg, lag tussen de 4 en de 6 miljoen euro. Van zodra hij T1 werd in de plaats van Vercauteren (die een schadeloosstelling van 450.000 euro kreeg) stemde Kompany erin toe om zijn salaris te halveren. Het was een geste om de schatkist wat te ontzien. Het aantal volledige wedstrijden dat Adrien Trebel vorig seizoen speelde. In de reguliere competitie stond hij dertien keer op het veld en van die wedstrijden verloor Sporting er geen enkele. Voor zijn operatie aan de knie in oktober was hij geregeld de beste man bij paars-wit. Toen Trebel in januari terugkeerde, gaf Kompany toe dat hij geen fan was van zijn spel. De Fransman speelde dan alleen nog stukken van matchen. Trebel heeft een opvliegend karakter, je moet bij hem rekening houden met stemmingswisselingen en verhitte discussies. Toch bleef hij heel de tijd rustig, om twee redenen: hij heeft een goeie relatie met Kompany, voor wiens spelerscarrière hij erg veel respect heeft, en hij wou zeker niet in de fout gaan. Als hij een misstap beging, zou de club dat kunnen gebruiken om zijn contract (3 miljoen euro per jaar, tot 2023) te ontbinden. Begin juli communiceerde de club dat Trebel niet mee op voorbereidingsstage naar Nederland zou vertrekken. Het is niet de eerste keer dat Sporting jojo met hem speelt, maar ditmaal hebben we de indruk dat het onomkeerbaar is en dat de Fransman geen wedstrijd voor Anderlecht meer zal spelen zolang Kompany er coach is. Het aantal overwinningen tegen de andere deelnemers aan play-off 1 op een totaal van dertien wedstrijden (dus met inbegrip van de halve finale in de beker tegen Genk). Paars-wit klopte zowel Club als Genk en Antwerp. In de reguliere competitie konden ze zelf een balans voorleggen die een kampioen waardig is: vijf overwinningen en slechts één nederlaag. Dat is ook de reden waarom er meer werd verwacht in play-off 1. Het transferbedrag (in miljoen euro) van Albert Sambi Lokonga naar Arsenal deze zomer. Vincent Kompany was vorig seizoen een belangrijke factor in de gestegen waarde van de jonge middenvelder. Een jaar geleden werd hij door de website Transfermarkt op 10 miljoen euro geschat. Toen Kompany het overnam van Vercauteren, liet hij Sambi Lokonga twee volledige wedstrijden op de bank zitten, kwestie van hem wakker te schudden. Daarna was de jongeman alleen nog afwezig door een schorsing of blessure. De coach maakte van hem de nieuwe patron en draaischijf op het middenveld. De meeste acties verliepen voortaan via hem. Zijn vertrek naar Engeland leverde niet zoveel op als de verkoop van Jérémy Doku of Youri Tielemans (ongeveer 25 miljoen euro), maar Sambi Lokonga staat niettemin in de top vijf van de duurste uitgaande transfers van Sporting. Het aantal goals dat Lukas Nmecha maakte (veertien in de reguliere competitie, vier in play-off 1 en drie in de beker van België). Daar waren negen strafschoppen bij en dus twaalf veldgoals. De komst van de Duitse spits was een pluim die Kompany op zijn hoed mocht steken. Zonder hem zou Nmecha waarschijnlijk niet voor een uitleenbeurt weggegaan zijn bij Manchester City. Het verlengen van zijn huur was een prioriteit voor het bestuur, maar dat leek eind vorig seizoen al moeilijk te worden en dan schitterde de Duitser ook nog eens op het EK voor beloften (vier goals in zes wedstrijden), waardoor het helemaal onmogelijk werd. City verkocht hem voor 8 miljoen euro aan Wolfsburg. Dat zijn prijzen die al eventjes niet meer in het bereik van Anderlecht liggen. Op dit moment verwacht men dat Joshua Zirkzee de zeldzame parel is die de Duitser doet vergeten. Ook in zijn geval heet het dat de aanwezigheid van Kompany de speler ertoe aangezet heeft om te kiezen voor het project van RSCA in plaats van hetgeen hem door andere clubs werd geboden. Het aantal wedstrijden dat Anouar Ait El Hadj onder Vincent Kompany speelde. Als we één jongere moeten onthouden die de coach heeft gelanceerd, dan is hij het wel. Voor de start van vorig seizoen had hij nog geen halfuur eerste klasse in de benen. Het afgelopen jaar kende hij enkele vormdipjes, maar Kompany bleef hem het vertrouwen geven. Het aantal spelers dat Kompany in een jaar tijd opstelde. Degenen die het meeste speeltijd van hem kregen zijn, in die volgorde, Lukas Nmecha, Amir Murillo en Albert Sambi Lokonga. Sinds het begin van de huidige competitie zijn er drie spelers die elke minuut op het veld stonden: Hendrik Van Crombrugge, Josh Cullen en Wesley Hoedt speelden zeven volledige wedstrijden. Het valt op dat Kompany een coach is van periodes, van reeksen. Hij kan een speler wekenlang laten staan om hem dan plots aan de kant te schuiven en hem eventueel nadien weer te recupereren. Dat was bijvoorbeeld het geval voor Killian Sardella of Bogdan Michajlitsjenko. Vincent Kompany geeft geen honderd procent speeltijd aan de spelers die hij deze zomer liet komen, maar veel scheelt het niet. Als je kijkt naar de opstellingen sinds de competitiestart, hebben we alleszins de indruk dat hij in de nieuwkomers gelooft. In de top tien van de meeste gebruikte spelers op dit moment staan er vijf die recent getransfereerd werden: Wesley Hoedt, Sergio Gómez, Benito Raman, Kristoffer Olsson en Lior Refaelov. Waarschijnlijk was Joshua Zirkzee daar ook bij geweest als hij al voor de eerste match was gearriveerd. Vorig seizoen was de situatie vergelijkbaar. Enkele nieuwkomers werden weinig gebruikt ( Mustapha Bundu ondanks zijn transfersom van 3 miljoen euro, Abdoulay Diaby, Majeed Ashimeru, Jacob Bruun Larsen) maar anderen stonden wel meestal in de ploeg: Josh Cullen, Bogdan Michajlitsjenko, Paul Mukairu, Percy Tau tot zijn vertrek in januari, Timon Wellenreuther omdat Hendrik Van Crombrugge geblesseerd was, Lukas Nmecha en Matt Miazga. Het toont enerzijds aan dat Kompany op de lange termijn gelooft in zijn aanwinsten, maar ook dat de club elk jaar een nieuwe ploeg moet bouwen. In de meest recente wedstrijd, vorige week tegen Vitesse, stonden zes spelers aan de aftrap die voor de zomer nog niet in Anderlecht waren. Enkele producten van de eigen jeugd (Killian Sardella, Marco Kana, Yari Verschaeren) moeten daardoor geduld oefenen op de bank. 404 Het aantal speelminuten van Marco Kana onder Kompany. Dat komt ongeveer overeen met vijf volledige wedstrijden in een jaar. Dat is verrassend aangezien de speler het jaar ervoor een revelatie was en als een van de grote talenten van de club werd beschouwd. Hij slaagde er niet in om indruk te maken op de nieuwe coach en ook dit seizoen is niet goed begonnen voor hem. Hij speelde slechts één helft, in de Conference League tegen Laçi. In de competitie zagen we hem nog niet aan het werk.