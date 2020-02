Op 5 maart organiseert kPNI Belgium in de Ghelamco Arena in Gent het symposium The Human Microbiome: We are a Microbial Puppet. Thomas D'havé legt uit waarom atleten die hun potentieel willen maximaliseren aandacht moeten besteden aan hun 'medereizigers'.

Dat er in ons lichaam ontzettend veel micro-organismen leven, is voor de meeste mensen geen nieuws. Maar wist je ook dat er in ons lichaam beduidend meer micro-organismen leven dan er menselijke cellen zijn? Voor elke menselijke cel zijn er maar liefst tien cellen met een bacteriële oorsprong.

Die bacteriën zitten daar natuurlijk niet zomaar. Ze beïnvloeden allerlei processen en bepalen zo voor een belangrijk deel hoe ons lichaam functioneert, dus ook hoe fit we zullen blijven, hoe we zullen presteren en of we wel of niet geblesseerd zullen geraken.

Deze menselijke flora bestaat uit 100 triljoen bacteriën, triljoenen virussen en miljoenen schimmels. Ze leven op en in ons en kregen de naam 'human microbiome'. In de literatuur wordt er gesproken over de mens als 'superorganisme': de mens met al zijn medereizigers.

Ik vergelijk onze binnenwereld graag met een voetbalstadion: zitten er op onze tribunes veel vrouwen en kinderen (gezonde menselijke bacteriën) of eerder veel hooligans (slechte bacteriën)?

In mijn praktijk is het met probiotica bijsturen van het microbioom van sporters een van de belangrijkste interventies. Probiotica zijn (volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie) goede, levende bacteriën die een positief effect hebben op de gezondheid wanneer ze in voldoende mate geconsumeerd worden.

Elf door de wetenschap ondersteunde redenen waarom sporters daar beter van worden:

1. Probiotica ondersteunen het herstel na een zware inspanning met spierschade. Ze zorgen ervoor dat er minder ontstekingsstoffen vrijgesteld worden die het immuunsysteem activeren. Hoe minder ons afweersysteem geactiveerd wordt, hoe optimaler het herstel .

2. Probiotica verminderen zowel het gevoel van spierpijn en vermoeidheid na een inspanning als de objectieve spierschade met bijhorende stijfheid en bewegingsbeperkingen .

3. Probiotica zorgen ervoor dat zowel 24 uur als 72 uur na een inspanning met spierschade het prestatievermogen stabiel blijft. Dit is een bijzonder interessant gegeven bij een snelle opeenvolging van trainingen en wedstrijden.

4. Probiotica reduceren de hoeveelheid cortisol die vrijkomt bij stress. Een optimale cortisolfunctie is van belang voor het beëindigen van elke stressreactie. Het stresshormoon cortisol speelt bovendien een rol bij diverse andere processen in het lichaam die relevant zijn voor een sporter, zoals bijvoorbeeld bij wondheling.

5. Probiotica moduleren de expressie van GABA in de hersenen, een neurotransmitter die betrokken is bij verscheidene psychologische processen in ons brein. GABA-tekort speelt een rol bij verhoogde angst en depressie .

6. Probiotica verminderen laaggradige ontsteking .

7. Probiotica reduceren negatieve gedachten, stress en depressieve gevoelens. Ook bij gezonde mensen verminderen ze de onrust. Ze helpen de atleet om rustig te blijven en in de juiste mindset en in flow te komen

8. Probiotica reduceren de concentraties serum insuline en de insulineresistentie. Eigen onderzoek toonde verstoorde bloedsuikerwaarden aan bij meer dan 30 procent van de profvoetballers in de Premier League. Hoe stabieler de bloedsuikerspiegel, hoe minder spierafbraak en blessures.

9. Probiotica verhogen de testosteronconcentraties en het gewicht van de testes. Het hormoon testosteron speelt een belangrijke rol bij de spieropbouw en bij het vertonen van een gezonde wedstrijdmentaliteit .

10. Probiotica verminderen het aantal luchtwegeninfecties en de duur ervan . Heel vaak zien we dat atleten ziek worden net voor belangrijke wedstrijden, omdat stress het afweersysteem onderdrukt. Een uitgebalanceerde darmflora kan dat helpen voorkomen.

11. Een toegenomen kerntemperatuur is in topsport dé beperkende factor. Als de temperatuur van organen en hersenen stijgt, wordt verdere contractie van de spieren niet meer toegestaan. Probiotica verbeteren de prestatiecapaciteit in de hitte .

Het is duidelijk dat als je atleten wil begeleiden bij het maximaliseren van hun potentieel, je niet alleen aandacht moet besteden aan de atleet zelf, maar ook aan zijn medereizigers.

