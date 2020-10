KAA Gent viert deze maand zijn 120-jarig bestaan. Sport/Voetbalmagazine gaat samen met u op zoek naar het beste elftal uit de geschiedenis van de Buffalo's. Wie is volgens u de beste aanvaller ooit bij de Gantoise? Maak uw keuze uit deze preselectie van 10 namen.

Aad Koudijzer (1947-...)

De Nederlandse spits voetbalde in totaal zes jaar bij KAA Gent, van 1978 tot 1984. Was kapitein in de met 2-0 gewonnen bekerfinale in 1984 tegen Standard, meteen het orgelpunt van zijn carrière.

Mbark Boussoufa (1984-...)

Nederlands-Marokkaanse balgoochelaar die bij de Buffalo's doorbrak. Vooral in het seizoen 2005/06 liet hij bijzonder fraaie dingen zien, zoals zijn drie goals in de met 4-1 gewonnen match tegen aartsrivaal Club Brugge.

Léon Mokuna (1929-2020)

Kwam in 1957 naar La Gantoise als eerste Afrikaanse voetballer ooit in de Belgische competitie. Hij was een uitstekende voetballer: explosief, wendbaar en dribbelvaardig. Met zijn staalharde schoten boorde hij gaten in de netten. Ooit zei Antwerpdoelman Wim Cooreman dat hij bij een tegendoelpunt de bal niet eens had gezien.

Bryan Ruiz (1985-...)

De wezel, zoals zijn bijnaam luidde, glipte doorheen de vijandelijke linies. Sierlijke Costa Ricaanse aanvaller die een grote technische bagage combineerde met vista en spelintelligentie. Groeide in drie seizoenen KAA Gent (2006-2009) uit tot publiekslieveling.

Bryan Ruiz speelde drie seizoenen voor Gent © Belga Image

Erwin Vandenbergh (1959-...)

Speelde van 1990 tot 1994 bij de Buffalo's. Met in het begin zijn gewezen ploegmaat René Vandereycken als coach voelde Vandenbergh zich meteen in zijn sas. Werd in zijn eerste seizoen in Gent dan ook topschutter, met 23 goals.

Jonathan David (2000-...)

Het duurde even voor deze jonge, Canadese parel aan de oppervlakte kwam in de Ghelamco Arena, maar vorig seizoen liet hij zien tot wat hij in staat is. Met 23 goals en 10 assists in zijn koffer vertrok hij afgelopen zomer naar Lille OSC voor 32 miljoen euro.

Jonathan David vertrok deze zomer voor 32 miljoen euro © Belga Image

Freddy Chaves (1918-2004)

Een van de eerste vedetten van de ploeg. Frédéric 'Freddy' Chaves d'Aguilar zou 113 keer scoren in 266 wedstrijden voor de Gantoise. Hij wordt ook 24 keer geselecteerd voor de nationale ploeg van België.

Maurice Willems (1929-1986)

Maurice Willems, breder bekend als 'Roste' Willems, speelde van 1952 tot 1962 in de aanval van KAA Gent. 'Het kanon uit Evergem' had een hard schot en een sterk lijf. Hij werd topschutter in het seizoen 1956/57 met 35 goals.

Laurent Depoitre (1988-...)

Deze beer uit Doornik kende een atypische carrière. Hij belandde pas op zijn 24e in eerste klasse met KV Oostende. Een jaar later verhuisde hij naar Gent, waar hij meteen een groot aandeel had - 13 goals en 9 assists - in de titel van 2015.

De Nederlandse spits voetbalde in totaal zes jaar bij KAA Gent, van 1978 tot 1984. Was kapitein in de met 2-0 gewonnen bekerfinale in 1984 tegen Standard, meteen het orgelpunt van zijn carrière.Nederlands-Marokkaanse balgoochelaar die bij de Buffalo's doorbrak. Vooral in het seizoen 2005/06 liet hij bijzonder fraaie dingen zien, zoals zijn drie goals in de met 4-1 gewonnen match tegen aartsrivaal Club Brugge.Kwam in 1957 naar La Gantoise als eerste Afrikaanse voetballer ooit in de Belgische competitie. Hij was een uitstekende voetballer: explosief, wendbaar en dribbelvaardig. Met zijn staalharde schoten boorde hij gaten in de netten. Ooit zei Antwerpdoelman Wim Cooreman dat hij bij een tegendoelpunt de bal niet eens had gezien.De wezel, zoals zijn bijnaam luidde, glipte doorheen de vijandelijke linies. Sierlijke Costa Ricaanse aanvaller die een grote technische bagage combineerde met vista en spelintelligentie. Groeide in drie seizoenen KAA Gent (2006-2009) uit tot publiekslieveling. Speelde van 1990 tot 1994 bij de Buffalo's. Met in het begin zijn gewezen ploegmaat René Vandereycken als coach voelde Vandenbergh zich meteen in zijn sas. Werd in zijn eerste seizoen in Gent dan ook topschutter, met 23 goals. Het duurde even voor deze jonge, Canadese parel aan de oppervlakte kwam in de Ghelamco Arena, maar vorig seizoen liet hij zien tot wat hij in staat is. Met 23 goals en 10 assists in zijn koffer vertrok hij afgelopen zomer naar Lille OSC voor 32 miljoen euro.Een van de eerste vedetten van de ploeg. Frédéric 'Freddy' Chaves d'Aguilar zou 113 keer scoren in 266 wedstrijden voor de Gantoise. Hij wordt ook 24 keer geselecteerd voor de nationale ploeg van België.Maurice Willems, breder bekend als 'Roste' Willems, speelde van 1952 tot 1962 in de aanval van KAA Gent. 'Het kanon uit Evergem' had een hard schot en een sterk lijf. Hij werd topschutter in het seizoen 1956/57 met 35 goals. Deze beer uit Doornik kende een atypische carrière. Hij belandde pas op zijn 24e in eerste klasse met KV Oostende. Een jaar later verhuisde hij naar Gent, waar hij meteen een groot aandeel had - 13 goals en 9 assists - in de titel van 2015.