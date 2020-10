KAA Gent viert deze maand zijn 120-jarig bestaan. Sport/Voetbalmagazine gaat samen met u op zoek naar het beste elftal uit de geschiedenis van de Buffalo's. Beginnen doen we met de keepers. Wie is volgens u de beste doelman ooit bij de Gantoise? Maak uw keuze uit deze preselectie van 5 namen.

Frédéric Herpoel

°16 augustus 1974

Kwam in augustus 1997 over van Neerpede en veroverde meteen de harten van de fans. Herpoel ontpopte zich tot een echt boegbeeld dat ook in de financieel magere jaren trouw bleef aan zijn club en fans.

Frédéric Herpoel © Belga Image

Bojan Jorgacevic

°12 februari 1982

Arriveerde in juni 2007 bij de Buffalo's als een nobele onbekende Servische doelman, maar veroverde onder Trond Sollied meteen een basisplaats. Won onder Michel Preud'homme in 2010 de beker, maar haalde zich de woede van de Gentsupporters op de hals door te verkassen naar Club Brugge.

Bojan Jorgacevic © Belga Image

André Lauryssen

°30 oktober 1953

Kwam in 1979 over van Beerschot en dwong met de Buffalo's meteen de promotie af naar eerste klasse. Straalde rust uit en werd geroemd om zijn reflexen. Won in 1984 met KAA Gent de beker.

Armand 'Mance' Seghers

°21 juni 1926 +15 maart 2005

Speelde van 1949 tot 1966 voor AA Gent en werd als Gents jeugdproduct uitgeroepen tot Buffalo van de 20e eeuw. Veroverde in 1964 de beker met La Gantoise en verwierf ook als Rode Duivel (20 selecties) eeuwige roem.

Armand 'Mance' Seghers © Belga Image

Matz Sels

°26 februari 1992

KAA Gent raapte hem eind 2013 op bij Lierse, waar hij op een zijspoor was geraakt. Veroverde met Gent in 2015 de titel en schitterde het seizoen erop in de Champions Leaguecampagne van blauw-wit.

