KAA Gent viert deze maand zijn 120-jarig bestaan. Sport/Voetbalmagazine gaat samen met u op zoek naar het beste elftal uit de geschiedenis van de Buffalo's. Wie is volgens u de beste middenvelder ooit bij de Gantoise? Maak uw keuze uit deze preselectie van 10 namen.

Sven Kums (1988-...)

De regisseur van de titel in 2015. Hij bekroonde dat topseizoen met de Gouden Schoen. In het seizoen 2015/16, toen KAA Gent aantrad op het kampioenenbal, werd hij ook opgenomen in 'het Champions League elftal van de poulefase'.

Gunther Schepens (1973-...)

Rasechte Gentenaar die in de jaren 90 furore maakte bij KAA Gent. Was na zijn carrière een graag geziene gast in tv-programma's, waardoor men soms weleens vergeet hoe goed hij kon voetballen. Werkt nu nog steeds voor KAA Gent.

Bernd Thijs (1972-...)

Kwam in 2007 pas op zijn 29e naar KAA Gent, maar wierp zich meteen op tot de leider in de kleedkamer. Veroverde als kapitein de beker van België in 2010. Werd in 2014 assistent-coach bij de Buffalo's tot hij in 2018 de club verliet.

Richard Orlans (1931-...)

Was de draaischijf van KAA Gent in de jaren 50. Speelde in die periode ook 21 wedstrijden met de nationale ploeg en scoorde ook 5 keer. Eindigde in 1956 tweede in de Gouden Schoen achter Vic Mees. Is de vader van Patrick Orlans.

Orlans in actie bij de Rode Duivels:

Frank Dauwen (1967-...)

Boomlange middenvelder met gave techniek die in de jaren 90 meer dan 200 eersteklassewedstrijden voor KAA Gent speelde. Werd ook vijf keer geselecteerd voor de nationale ploeg.

André Van Herpe (1933-...)

Een box-to-boxmiddenvelder avant la lettre. Hij kwam in het eerste elftal in 1952 en vormde er jarenlang een sterke ploeg met Norbert Delmulle, Richard Orlans, Roland Storme, Léon Mokuna en Maurice Willems. Werd met de Buffalo's tweede in 1955 en driemaal derde (1954, 1957 en 1958). Heeft ook 10 selecties voor de Rode Duivels op zijn naam.

Danijel Milicevic (1986-...)

De Bosnische Zwitser was de auteur van het eerste doelpunt ooit van KAA Gent in de Champions League. In 2015 scoorde hij in de poulefase tegen Olympique Lyon. Met zijn vista en dodelijke vrijschoppen ook een van de architecten van de landstitel in 2015.

Randall Azofeifa (1984-...)

De Costa Ricaan arriveerde in 2006 samen met Bryan Ruiz bij KAA Gent. Azofeifa had er toen net het WK in Duitsland op zitten. Gaf jarenlang de aanvallende impulsen op het middenveld van de Buffalo's, zo ook in de met 0-3 gewonnen bekefinale van 2010.

Jean-Claude Bouvy (1959-1986)

De Congolese Belg was in de jaren 80 een publiekslieveling in het Ottenstadion. Op 25 januari 1986 reed hij met zijn auto tegen een boom. Enkele dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Ter zijner nagedachtenis reiken de supporters van KAA Gent ieder jaar de Jean-Claude Bouvy-trofee uit. Vorig seizoen ging die naar Jonathan David.

Vadis Odjidja (1989-...)

Tilde sinds zijn komst in de zomer van 2018 de Buffalo's naar een hoger niveau. Liet zich ook opmerken in de Europese wedstrijden van KAA Gent. Heeft op zijn 31e nog steeds niets van zijn natuurlijke klasse verloren.

