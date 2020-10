KAA Gent viert deze maand zijn 120-jarig bestaan. Sport/Voetbalmagazine ging samen met u al op zoek naar het beste elftal uit de geschiedenis van de Buffalo's, maar wie was volgens u de beste coach ooit bij de Gantoise? Maak uw keuze uit deze preselectie van 5 namen.

Hein Vanhaezebrouck (1964-...)

De man die KAA Gent kampioen maakte in 2015 en de seizoenen erna een verbluffend Europees parcours aflegde met de Buffalo's, eerst in de Champions League, daarna in de Europa League.

René Vandereycken (1953-...)

De Limburger kreeg in april 1989 het roer in handen bij KAA Gent. Hij dwong de promotie naar de eerste klasse af en maakte een uitstekend debuut op het hoogste niveau. Hij loodste zijn team naar de middenmoot en streed een jaar later zelfs mee om de titel.

Trond Sollied (1959-...)

Het Belgisch voetbal leerde de Noorse trainer kennen toen hij in 1999 in Gent belandde. Na een knappe derde plaats in de competitie kaapte Club Brugge hem er al snel weg. Keerde daarna nog twee keer terug naar de Arteveldestad. In het seizoen 2007/08 loodste hij de Buffalo's nog naar de bekerfinale, die met 3-2 verloren ging tegen Anderlecht.

Trond Sollied stond drie keer aan het roer bij KAA Gent © Belga Image

Robert Goethals (1922-2011)

Leidde Gent begin jaren 80 naar de subtop van België en veroverde in 1984 de Belgische beker door in de finale Standard te verslaan met 2-0. Die trofee zou lange tijd de laatste zijn die de Buffalo's wonnen.

Michel Preud'homme (1959-...)

Na 26 jaar droogte bracht de temperamentvolle coach een nieuwe trofee naar KAA Gent: in 2010 veroverde hij de beker en eindigde hij ook op de tweede plaats in de competitie.

