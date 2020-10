KAA Gent viert deze maand zijn 120-jarig bestaan. Sport/Voetbalmagazine gaat samen met u op zoek naar het beste elftal uit de geschiedenis van de Buffalo's. Wie is volgens u de beste verdediger ooit bij de Gantoise? Maak uw keuze uit deze preselectie van 10 namen.

1. Ivica Dragutinovic (1975-...)

Linksvoetige centrale verdediger die van 1996 tot 2000 bij KAA Gent, voetbalde waarna hij een transfer naar Standard versierde. 'Drago' maakte daarna nog zes jaar het mooie weer bij FC Sevilla, waarmee hij twee keer de UEFA Cup won.

2. Luc Criel (1958-2018)

Geboren en getogen Gentenaar die zich al op zijn veertiende bij de Buffalo's aansloot. Hij zou elf seizoenen in het eerste elftal spelen en in 1984 de beker van België winnen na 2-0-winst in de finale tegen het Standard van Gilbert Bodart, Guy Hellers en Horst Hrubesch. Kreeg in 1981 de Jean-Claude Bouvy-trofee.

3. Nicolas Lombaerts (1985-...)

Na zijn opleiding bij Club Brugge trok hij op zijn negentiende naar KAA Gent, waar hij onder Georges Leekens een vaste waarde centraal in de verdediging werd. Toen er in 2007 een zeer lucratieve aanbieding van Zenit Sint-Petersburg kwam, konden noch de club noch de speler daaraan weerstaan.

Lombaerts in zijn periode bij KAA Gent © Belga Image

4. Roland Storme (1934-...)

La Gantoise betaalde in 1954 800.000 Belgische frank (20.000 euro) voor deze grote, sterke verdediger. Won in 1958 enigszins verrassend de Gouden Schoen. In 1960 verhuisde hij naar Club Brugge, waar hij zich ook tot een vaste waarde in de achterlinie ontpopte.

5. Jacky Peeters (1969-...)

Soliede rechtsachter die in 2000 bij KAA Gent terechtkwam. Hij was toen al dertig jaar en was ook nog niet zo lang Rode Duivel. De Limburgse laatbloeier voetbalde uiteindelijk nog vier seizoenen voor de Buffalo's.

6. Thomas Foket (1994-...)

Welke Gentsupporter herinnert zich niet zijn prachtig doelpunt in de Champions Leaguewedstrijd tegen Valencia?

Foket, een offensieve rechtsachter, kwam helemaal tot ontbolstering onder Hein Vanhaezebrouck. Hij werd in 2015 landskampioen met de Buffalo's, onderging in 2017 een hartoperatie en verhuisde in 2018 naar Stade de Reims.

7. Michel De Wolf (1958-...)

Kleine, centrale verdediger/linksachter met een goed afstandsschot. Toen KAA Gent in 1984 de beker won, was hij auteur van één van de twee goals tegen Standard. Hij speelde in totaal vijf seizoenen voor de Buffalo's, van 1983 tot 1988. De verdediger speelde ook 42 keer voor de Rode Duivels en nam deel aan de WK's van 1986, 1990 en 1994. De al wat oudere fans herinneren zich ongetwijfeld zijn doelpunt tegen Zuid-Korea op het WK 1990.

8. Nana Asare (1986-...)

Kwam in 2013 naar KAA Gent en was een van de sterkhouders in de kampioenenploeg van Hein Vanhaezebrouck in 2015. De linksachter was lang een van de meest onderschatte spelers van de Belgische competitie. Droeg de aanvoerdersband bij de Buffalo's van 2016 tot 2019.

Nana Asare was jarenlang de kapitein van de Buffalo's. © Belga Image

9. Sören Busk (1953-...)

Deense international die drie seizoenen bij de Gantoise voetbalde. De enige trofee op het palmares van de rechtsachter - hij speelde later nog bij MVV en AS Monaco - is de Belgische beker in 1984.

10. Gilbert De Groote (1947-...)

De verdediger voetbalde van 1959 tot 1978 bij KAA Gent. Hij speelde er in totaal meer dan 300 wedstrijden in het eerste elftal en was later ook nog scout bij de Buffalo's.

