De vijftienjarige spits Malick Fofana kreeg een driejarig contract.

In november 2010 was Benito Raman net zestien geworden toen hij een contract voor drie seizoenen ondertekende bij de Buffalo's. De aanvaller stond destijds in de belangstelling van verschillende Europese ...

In november 2010 was Benito Raman net zestien geworden toen hij een contract voor drie seizoenen ondertekende bij de Buffalo's. De aanvaller stond destijds in de belangstelling van verschillende Europese topclubs en ook nu kon KAA Gent met Malick Fofana een groeibriljant net op tijd uit handen weten te houden van de Belgische topclubs RSC Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk. Fofana is al van de U10 bij de Buffalo's aan de slag en werd na de winterstop van de U15 doorgeschoven naar een leeftijdscategorie hoger. 'Dat was een goede zaak', zegt Gaëtan Englebert, assistent-bondscoach van de U15. 'Gent is nu als optie ook beter dan Ajax. Dat wilde hem blijkbaar ook. De begeleiding in België scoort tegenwoordig even goed als in Nederland. Malick toont zich een pijlsnelle aanvaller, heeft scorend vermogen en dribbelt even gemakkelijk met links als rechts in de rechtstreekse duels met tegenstanders. Dat zijn behoorlijk wat troefkaarten. Natuurlijk zal hij nu ook mentaal en fysiek de juiste stappen moeten zetten.'