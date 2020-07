De zoektocht naar de ideale aanvaller zou de transferperiode in België weleens kunnen beheersen.

'Anderlecht, Standard, Club Brugge,... Ik sta open voor alle voorstellen.' De woorden van Dieumerci Mbokani tijdens de uitreiking van de Ebbenhouten Schoen een goeie maand geleden, zonden een schokgolf door het Belgische voetbal. Uiteindelijk koos de Congolees voor een extra seizoen bij Antwerp, maar de supporters van de grootste clubs van het land hadden toch eventjes de hoop gekregen dat de beste spits van de competitie voor hun ploeg zou uitkomen.

Mbokani blinkt immers uit in wat José Mourinho ooit zei op een persconferentie als trainer van Manchester United: 'Er zijn veel spelers die een goeie pass kunnen geven, maar op de juiste plaats staan om de bal tegen de netten te prikken, dat is de moeilijkste job.'

Zelfs Antwerp, de ploeg met de Gouden Stier, zoekt nog een nieuwe aanvaller.

De zeldzaamste spelers zijn ook de duurste. Bepaalde clubs zijn dan ook bereid om de portefeuille wijd open te trekken voor de man die voor de goals moet zorgen. Antwerpcoach Ivan Leko, die vindt dat in totaal 55 à 60 goals op een seizoen nodig zijn om bovenaan het klassement te eindigen, was dan ook heel blij dat de Gouden Stier ervoor koos om op de Bosuil te blijven. Maar bij Antwerp weten ze ook dat Mbokani alleen niet voldoende is en dat Jonathan Bolingi waarschijnlijk te beperkt is om als doublure voor zijn landgenoot te fungeren. Zelfs de ploeg van de beste spits van eerste klasse zoekt dus nog een aanvaller.

Gent ziet het groot

Toen Mbokani op de markt kwam, was KAA Gent in België de meest concrete piste voor de Congolees. De Buffalo's hebben nochtans drie spelers die vorig seizoen meer dan zeven keer scoorden, maar ze bereiden zich voor op het vertrek van Jonathan David, de co-topschutter in 1A die heel dicht bij Lille OSC staat.

Als we Het Nieuwsblad mogen geloven heeft KAA Gent al enkele lijntjes uitgegooid in de grote spitsenvijver. Michel Louwagie en Ivan De Witte hebben het profiel van de ideale spits voor het spelsysteem van Jess Thorup al voor ogen: een aanvaller die in staat is om de pressing van zijn ploeg op gang te trekken en die de goal weet staan. Met, bij voorkeur, een lengte van meer dan 1,90 meter. De Buffalo's, die bereid zijn om 6 miljoen euro op tafel te leggen, lijken klaar om hun status van beste aanval in eerste klasse te behouden.

Club Brugge blijft zoeken

Op dat vlak is de grootste rivaal uiteraard Club Brugge. Vaak wordt gezegd dat men bij blauw-zwart de vervanger van Wesley nog niet gevonden heeft. Daarbij wordt weleens vergeten dat David Okereke vorig seizoen 11 goals maakte in 1850 speelminuten, terwijl Wesley in 2019 afklokte op 17 doelpunten, maar wel verspreid over 3892 minuten. Het gemiddelde van de Braziliaan (0,47 goals per 90 minuten) ligt dus lager dan dat van de Nigeriaan (0,54 goals).

Bij Club zijn ze op zoek naar een opvolger voor Wesley, maar het gemiddelde van de Braziliaan was minder dan dat van Okereke.

Toen de titelstrijd in het seizoen 2018/19 een duel was tussen Club Brugge en KRC Genk, had blauw-zwart in de winterstop geen spits gehaald. Twaalf maanden later deed het dat wel, ondanks een comfortabele voorsprong in het klassement, met Michael Krmencik. Eerder had het lang naar de diensten van de beloftevolle, Argentijnse spits Adolfo Gaich gehengeld.

Ondanks de hoge uitgaves in de aanvallende sector (Club betaalde ook nog miljoenen voor de uitleenbeurt van Mbaye Diagne) blijft de zoektocht naar een spits prioritair voor blauw-zwart. De luxe die Philippe Clement in zijn selectie had, zal er alleen maar groter op worden. De kampioenscoach lijkt zelfs niet te rekenen op de 12 goals die Kaveh Rezaei vorig seizoen in het shirt van Charleroi maakte.

Bij Club Brugge blijven ze zoeken naar een nieuwe spits nu Michaek Krmencik en David Okereke niet goed genoeg bleken © Belga Image

En bij de outsiders?

In het Zwarte Land is een terugkeer van de Iraanse spits geen prioriteit. De Zebra's hebben immers niet de gewoonte om grote sommen uit te geven, zeker wanneer het om een speler gaat die al een bepaalde leeftijd heeft. Maar vooral omdat de man van het begin van het jaar 2020 Shamar Nicholson was. Met vijf goals sinds januari moest hij alleen Jonathan David (10) en Michel Vlap (6) laten voorgaan. De Jamaicaanse spits lijkt dus klaar om de aanval van Charleroi te dragen.

Het is alleen nog koffiedik kijken of Frank Tsadjout (wiens uitleenbeurt verlengd zou worden) en de jonge Anthony Descotte als doublures voldoende zijn voor een club die competitief wil zijn op drie fronten. In de kleedkamer van de Zebra's wordt gezegd dat een extra aanvaller geen overbodige luxe zou zijn, maar van Mehdi Bayat weet je dat hij vaak toeslaat op het einde van de transferperiode.

Aan de andere kant van Wallonië heeft het niet bepaald doelpunten geregend. Het bestuur van Standard kan alleen maar de volgende pijnlijke vaststelling maken: de drie spitsen Duje Cop (1), Obbi Oulare (2) en Felipe Avenatti (2) hebben samen minder gescoord dan Renaud Emond (7), die in de winterstop vertrok naar de Ligue 1.

Anderlecht hoopt dat de langverwachte terugkeer van Landry Dimata een einde maakt aan de problemen in de spits.

Kunnen de offensieve problemen van de Rouches intern opgelost worden, in de wetenschap dat Standard financieel gezien niet in de hoogste categorie kan boksen? Bij de club hopen sommigen dat Oulare eindelijk eens een seizoen gespaard kan blijven van fysieke kwaaltjes, terwijl anderen vinden dat Avenatti in staat is om meer te scoren, op voorwaarde dat hij goeie voorzetten krijgt en omringd is door snelle spelers.

Ook in Brussel hoopt men dat de meest beloftevolle aanvaller uit de kern uit de ziekenboeg kan blijven. Landry Dimata staat terug op het veld en heel Anderlecht lijkt in hem te geloven, na de mysterieuze blessure die hem meer dan een jaar aan de kant hield. Ook Antoine Colassin is terug uit blessure en zal zijn progressie kunnen verderzetten in de schaduw van een basisspeler. Kemar Roofe, van zijn kant, mag vertrekken als er een aantrekkelijk bod binnenkomt, ook al toont de analyse van zijn spel aan dat hij een van de meest gevreesde spitsen uit de competitie zou kunnen worden.

Beschikbaar op de markt

Bijna bij alle Belgische topclubs lijkt men dus op zoek naar een basisspeler voor de offensieve sector. Daarbij wordt het vizier ook gericht op een aantal spelers uit de Jupiler Pro League. Niemand is bijvoorbeeld de straffe eerste ronde van de Canadees Cyle Larin bij Zulte Waregem vergeten. Met negen goals en acht assists (alle competities inbegrepen) kon hij geweldige cijfers voorleggen, maar na de winterstop was het heel wat minder.

Bij KV Kortrijk bleek Terem Moffi een sensatie in het vijandelijke strafschopgebied. Overgekomen in de winterstop maakte hij vier goals in zeven wedstrijden. Ook William Togui, de Ivoriaan van KV Mechelen, speelde zich in de kijker. Hij scoorde afgelopen seizoen negen keer.

Van alle Belgische topclubs lijkt alleen KRC Genk niet meer op zoek naar een spits. De Limburgers behielden niet alleen Paul Onuachu (9 goals), maar haalden uit met de komst van Cyriel Dessers, de topschutter van de Eredivisie die alleszins completer is dan de Nigeriaanse reus. Bewijst dat eens te meer dat het vinden van spitsen een Limburgse specialiteit is?

