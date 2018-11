1B: Bobbejaanland, Bokrijk en de buitenlanders

Nog nooit was de spanning zo te snijden in 1B, waar KV Mechelen afstevent op de eerste periodetitel. In de voormalige tweede klasse strijden acht profclubs voor één promotieticket. 'Je moet echt eens komen kijken in 1B. Je zal niet in slaap vallen.'