Op 1 juli 2001 werd fusieclub Zulte Waregem boven de doopvont gehouden. Vandaag viert het zijn 20e verjaardag. Een terugblik aan de hand van 20 opmerkelijke cijfers.

87

In de zoveelste minuut scoorde Frederik D'Hollander de 2-1 thuis tegen Hamme, in het eerste seizoen van Essevee (2001/02) in derde klasse. Het pakte zo op de slotspeeldag de drie punten, sprong in extremis over leider Hamme en werd meteen kampioen.

6

Op de zoveelste augustus van 2005 speelde de fusieclub zijn eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League, op KAA Gent. Tony Sergeant, Stefan Leleu en Ludwin Van Nieuwenhuyze scoorden toen in de 1-3 zege in het Jules Ottenstadion.

null © Belga Image

1

Als enige club naast de G5 bleef Zulte Waregem sinds de promotie in 2005/06 elk jaar actief in de hoogste klasse.

758

In zoveel officiële volledige matchen (competitie derde, tweede en eerste klasse, beker, Europees, Supercup) stond Francky Dury als hoofdcoach langs de zijlijn, sinds de geboorte van de club in 2001.

46,24

Het puntenpercentage van Dury in de 532 Jupiler Pro Leaguewedstrijden (reguliere competitie + play-offs) die hij coachte sinds de promotie naar de hoogste klasse.

3

Zoveel verschillende coaches had Zulte Waregem in het seizoen 2010/11 en in het eerste deel van het seizoen 2011/12, de enige periode zonder Francky Dury als hoofdtrainer. Bart De Roover, Hugo Broos en Darije Kalezic werden toen alle drie ontslagen. Eind december 2012 keerde Dury terug naar de Gaverbeek. En daar zit hij nog altijd, tot eind komend seizoen.

93

In de zoveelste minuut scoorde Jonas Vandermarliere de 2-1 in de allereerste Europese match van Zulte Waregem, op verplaatsing tegen het véél rijkere Lokomotiv Moskou, op 14 september 2006. Die late goal bleek uiteindelijk de beslissende treffer voor de kwalificatie voor de groepsfase van de UEFA Cup, want thuis won Essevee met 2-0.

De fusieclub zou die groepsfase overleven (na onder meer zeges op Austria Wien en thuis tegen Sparta Praag) en zou er pas uitvliegen in de derde ronde tegen Newcastle.

2

Zoveel minuten was Zulte Waregem kampioen van het seizoen 2012/13, toen het in het beslissende duel van play-off 1 0-1 voor kwam op Anderlecht, via Jens Naessens in de 56e minuut. Tot Lucas Biglia in de 58e minuut de gelijkmaker scoorde door een afgeweken vrije trap, via het achterwerk van Mbaye Leye. Het werd uiteindelijk 1-1, waardoor paars-wit de titel pakte.

Jens Naessens scoort tegen Anderlecht. © Belga Image

17

Zoveel matchen op rij was Essevee in dat seizoen 2012/13 ongeslagen. De langste verliesreeks in de Jupiler Pro League dateert van het seizoen 2018/19, met acht opeenvolgende nederlagen.

20

Zoveel wedstrijden op rij prikte een speler van Zulte Waregem de bal tegen de netten in het begin van het seizoen 2013/14, het clubrecord dat nog altijd standhoudt. Niet toevallig in een nieuwe succescampagne, met onder meer Thorgan Hazard.

1

Zoveel keer kon Zulte Waregem de Gouden Schoen vieren, met Thorgan Hazard, voor het jaar 2013.

82

Met zoveel goals in de Jupiler Pro League is Mbaye Leye nog altijd clubtopschutter, hij totaliseerde dat aantal in drie verschillende periodes aan de Gaverbeek. Absoluut hoogtepunt: zijn hattrick op Club Brugge, in de memorabele 3-4 zege in het Jan Breydelstadion, in april 2013.

25

Zoveel doelpunten scoorde Hamdi Harbaoui in het seizoen 2018/19: 18 in de reguliere competitie en 7 in play-off 2, op een totaal van 35 matchen. Met een scorepercentage van 71 procent per duel was hij de efficiëntste topscorer van Essevee tot nog toe.

8

Zoveel goals scoorde Essevee in play-off 2 tegen Waasland-Beveren, in het seizoen 2017/18, in een 8-0 zege. De grootste overwinning in de clubgeschiedenis. De zwaarste competitienederlaag liep Zulte Waregem op net voor de coronabreak in 2020: 7-0 op Anderlecht.

17

Zoveel jaar, plus 3 maanden en 13 dagen oud was Jannes Van Hecke toen hij op de negende speeldag van play-off 2 in 2019 inviel tegen Waasland-Beveren. Hij is daarmee de jongste speler ooit van Essevee bij zijn eerste speelminuten voor het A-elftal. Het seizoen erna werd Van Hecke ook de jongste basisspeler, op een leeftijd van 17 jaar 9 maanden en 24 dagen, in een thuismatch tegen Anderlecht.

275

Het aantal matchen dat Davy De fauw, de huidige assistent-coach van Essevee, speelde voor Zulte Waregem, van het seizoen 2011/12 tot 2019/20, waarvan 241 in de competitie. Karel D'Haene (in totaal 309 wedstrijden) en doelman Sammy Bossut doen nog beter (in totaal 420 matchen).

2

Zoveel penalty's pakte Sammy Bossut als elfmeterspecialist in de strafschoppenreeks van de bekerfinale tegen KV Oostende, op 18 maart 2017. Brian Hamalainen schoot de beslissende penalty binnen, goed voor de tweede bekerwinst van Zulte Waregem, na die in 2006 tegen Excel Mouscron (een winning goal van Tim Matthys op vrijschop in blessuretijd).

Sammy Bossut (R) na bekerfinale tegen Oostende © Belga Image

10

Zoveel matchen op rij won Zulte Waregem in play-off 2 van 2017/18, inclusief een forfaitzege tegen SK Lierse. De langste winstreeks in de Jupiler Pro League. In de reguliere competitie is de langste serie vier matchen, daterend van afgelopen seizoen (2020/21).

2

Zoveel interlands heeft Kevin Roelandts op zijn teller, als speler van Zulte Waregem: twee vriendschappelijke matchen tegen Chili en Japan in mei 2009. Nathan D'Haemers speelde één interland, tegen Saoedi-Arabië, in mei 2006. Steve Colpaert speelde 90 minuten in de oefeninterland tegen Kroatië in maart 2010. Thorgan Hazard heeft één interland als Esseveespeler op zijn naam, een korte invalbeurt tegen de VS, in mei 2013.

Sammy Bossut stond in de goal van de Rode Duivels in de voorbereidingsmatch op het WK 2014 in Brazilië, tegen Luxemburg. Hij mocht ook mee als derde keeper naar de Wereldbeker.

12.250

Het recordaantal toeschouwers, voor een thuismatch tegen Anderlecht, op 20 november 2016. Voor het eerst én het laatst was het Regenboogstadion toen uitverkocht.

Francky Dury en Tim Matthys (L) na de eerste bekercampagne. © Belga Image

