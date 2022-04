Tijdens de voetbaljaargang 2021/22 namen in totaal 29 trainers plaats op de Belgische banken. Daar komen er tegen het begin van volgend seizoen nog een aantal bij.

Drie weken nog en het doek valt over deze competitie. Een eventuele barragewedstrijd voor een Europees ticket, op 29 mei, buiten beschouwing gelaten. Dit kampioenschap stond in het teken van een vloedgolf aan trainerswissels. Er werden er 12 doorgevoerd. Steeds meer zijn trainers de afgelopen jaren uitgegroeid tot passanten.

Maar daarmee is de trainersdans nog niet ten einde. Minimaal vier clubs zijn voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe coach: Standard, Zulte Waregem, Eupen en het intussen naar 1 B afgegleden Beerschot. Terwijl het daar de voorbije maanden al tot trainersverschuivingen kwam. Nog vier andere verenigingen weten nog niet of ze met hun huidige coach kunnen of willen doorgaan. Club Brugge heeft met Alfred Schreuder een trainer die tot medio 2023 vastligt, maar voor een afkoopsom van anderhalf miljoen euro los te weken is. Zoals bekend staat de Nederlander in de belangstelling van Ajax. Er komt allicht ook geen verlengd verblijf van Bernd Storck bij KRC Genk dat voor een Belgische trainer zou opteren. Dan valt al snel de naam van Wouter Vrancken die na vier jaar KV Mechelen kennelijk behoefte heeft aan een andere omgeving. En onduidelijk is het lot van Brian Priske bij Antwerp.

Het zou dus betekenen dat er in één jaar 37 trainers aan het werk waren of zijn in onze competitie. En dan is het de vraag of FC Seraing met zijn huidige coach Jean-Louis Garcia doorgaat. Het zal allicht afhangen van de uitslag van de zaterdag gespeelde barragewedstrijd.

Er zullen speculaties genoeg zijn de volgende weken over mogelijke trainerswissels. Die zijn trouwens al begonnen. Bij Club Brugge werd Ralf Rangnick genoemd als mogelijke opvolger van Schreuder, maar de op dit moment voor Manchester United werkende Duitser wordt bondscoach van Oostenrijk. En in Engeland circuleert de naam van Vincent Kompany als mogelijk toekomstige trainer van Burnley. De meest wilde geruchten horen bij deze periode. Al dan niet gevoed door makelaars.

