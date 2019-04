4-0 zege tegen Standard brengt Club Brugge weer op één punt van Genk

Op de derde speeldag in Play-off I heeft Club Brugge maandag de drie punten thuis gehouden tegen Standard Luik. De West-Vlamingen wonnen met 4-0. Bij de rust stond de thuisploeg al 3-0 voor.

Brugge kwam in de 22e minuut op voorsprong. Guillermo Ochoa bracht nog redding op de poging van Ruud Vormer, maar Zinho Vanheusden werkte de bal vervolgens ongelukkig in eigen doel. Twee minuten later verdubbelde Siebe Schrijvers de voorsprong op assist van Hans Vanaken. Brugge probeerde een onmachtig Standard meteen helemaal af te maken. Het lukte Krépin Diatta bijna, zijn afstandsschot trof de paal. Zes minuten voor rust kopte Emmanuel Dennis de 3-0 binnen. Vanaken tekende opnieuw voor de assist.

Ook in de tweede helft was Brugge oppermachtig. Op de 4-0 was het evenwel wachten tot de 80e minuut. Wesley Moraes zette de voorzet van Vormer in een doelpunt om. Eerder had doelman Ochoa erger voorkomen op doelpogingen van Dennis, Vanaken, Schrijvers en Vormer.

In de stand nadert Club Brugge opnieuw tot op één punt van leider Racing Genk, dat zaterdag al met 2-1 won van AA Gent. Standard is derde, op vijf punten van Genk en vier van Brugge. Zondag staat de topper tussen Genk en Club Brugge op het programma.