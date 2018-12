8 maanden na zijn laatste wedstrijd: daar is Obbi Oulare terug

Het gebeurde in de 88e minuut en Eupen was de tegenstander. Obbi Oulare is terug, een paar minuten kon hij weer proeven van wedstrijdsfeer. 'Wat vroeger dan voorzien, maar hij heeft hard gewerkt tijdens zijn revalidatie, trainde met ons en speelde met de U21. Hij was dus beschikbaar, maar moet nog wel zijn goed gevoel terugvinden', temperde Michel Preud'homme het enthousiasme. Maar zelfs Preud'homme was verrast door de vroege comeback van de spits die hij destijds in Brugge nog lanceerde.

Preud'homme had Oulare pas op het einde van dit jaar terug verwacht. Eind augustus tekende de lange spits voor de Luikse ploeg, vier maanden nadat hij aan de heup werd geopereerd.

Tijdens zijn voorstelling legde Oulare uit waarom dat gebeurde: 'Alle specialisten die ik zag bevestigden dat de zes blessures die ik in het rechterbeen opliep, hun oorsprong vonden in een onevenwicht en in een gebrek aan souplesse van het gewricht. Zeven jaar al had ik 's ochtends bij het opstaan pijn. Maar omdat ik al anderhalf jaar niet speelde bij Watford, wilde ik me niet direct laten opereren.'

Naar de Engelse club trok de zoon van Souleymane in 2015, na amper één jaar bij de profs van Club Brugge, waar hij trainde onder Preud'homme. Het was een overgang die nog een juridisch staartje krijgt, Obbi diende bij het gerecht een klacht in tegen Stijn Haeldermans, zijn makelaar destijds.

Hij heeft vandaag nog steeds een contract bij Watford, dat hem eerder al uitleende aan Zulte Waregem, Willem II en Antwerp. En nu dus aan Standard, dat een optie tot aankoop heeft. Een geblesseerde speler lenen kan vragen oproepen, maar past wel in de politiek van Bruno Venanzi om jonge Belgische talenten naar de club te halen. Oulare weet wel dat hem weinig tijd rest om te overtuigen. Hij maakt met zijn kracht indruk op training en bevestigde zijn talent bij de U21. Preud'homme heeft er een offensieve oplossing bij.