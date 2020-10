Bij de maandag uitgevoerde coronatesten bij rode lantaarn Moeskroen zijn in de spelersgroep nog eens acht besmettingen met het coronavirus aan het licht gekomen.

Dat maakte de club donderdag bekend. In totaal zitten er bij de Henegouwers nu 21 personen in isolatie.

Het clubbestuur besliste vervolgens om de voltallige spelersgroep en staf met onmiddellijke ingang in quarantaine te plaatsen, en dat al minstens tot komende week maandag. De spelers krijgen een individueel trainingsprogramma.

Daarnaast diende de club woensdag een verzoek in om de competitiewedstrijd van zondag tegen Sint-Truiden uit te stellen. Clubs kunnen conform het protocol van de Pro League uitstel van een wedstrijd vragen vanaf zeven coronabesmettingen binnen de A-kern.

Vorig weekend zag Moeskroen al de competitiewedstrijd tegen Cercle uitgesteld worden.

