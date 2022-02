AA Gent heeft een makkelijke avond beleefd in de eigen Ghelamco Arena. De Buffalo's klopten Seraing in een inhaalwedstrijd van de 28e speeldag van de Jupiler Pro League met 4-0.

Gent startte sterk en al snel in de wedstrijd kreeg Samoise de eerste grote kans. Dietsch stopte hem foutief af en de bal werd op de stip gelegd. Laurent Depoitre (15.) twijfelde niet en scoorde. Vijf minuten later was Dietsch opnieuw de schlemiel. Hij gaf een inspeelpass in de voeten van Tissoudali (20.) die het geschenk in dank aannam en voor 2-0 zorgde. Nog eens drie minuten later was de wedstrijd helemaal gespeeld toen Tissoudali (23.) subtiel met de buitenkant van de voet het leer voorbij Dietsch schoof. Seraing-coach Garcia kon het niet meer aanzien en haalde na 29 minuten veteraan Opare naar de kant. Die verliet erg kwaad het veld.

Na rust wachtte Gent niet lang om nog eens toe te slaan. Odjidja geraakte uit de omknelling voor het doel van Seraing en bediende Samoise (46.) die makkelijk binnenduwde. Gent kon zo rustig de wedstrijd, waarin niets meer gebeurde, uitspelen.

Door de zege schuift Gent op naar de vijfde plaats in de stand met 46 punten, 5 minder dan Anderlecht. Seraing blijft voorlaatste met 23 punten.

In Gent werden vrijdagnamiddag door het stormweer panelen van het dak van de Ghelamco Arena losgerukt. De wedstrijd tegen Seraing, die normaal vrijdag om 20.45 uur zou plaatsvinden, werd hierdoor afgelast.

