AA Gent en coach Yves Vanderhaeghe zetten samenwerking stop

Vanderhaeghe stond sinds oktober vorig jaar aan het hoofd van de Buffalo's. Hij kreeg de Gentse motor dit jaar niet aan de praat en staat met zijn ploeg na tien speeldagen pas zevende, op twaalf punten van leider Racing Genk. Zondag kreeg Gent een 1-5 pandoering van de Limburgse leider, wat de nederlaag te veel was voor Vanderhaeghe.

Twee weken geleden was aartsrivaal Club Brugge ook al met zware 0-4 in de Ghelamco Arena komen winnen. 'AA Gent wenst Yves Vanderhaeghe te bedanken voor het mooie werk dat hij vorig seizoen heeft geleverd met als resultaat een vierde plaats en Europees voetbal. De club wenst hem dan ook alle succes toe in zijn verdere carrière', klinkt het kort op de clubwebsite.

Vanderhaeghe, als voetballer lang actief bij Moeskroen, Eendracht Aalst en Anderlecht, begon zijn trainersloopbaan als assistent bij KV Kortrijk. Na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck naar Gent in 2014 promoveerde hij in het Guldensporenstadion tot T1. Vanderhaeghe maakte indruk en het ambitieuze KV Oostende kaapte hem al het jaar nadien weg. Hij deed het aan de kust prima met de bekerfinale en een Europees ticket, maar kon dat vorig seizoen niet bevestigen en werd aan de deur gezet.

In oktober 2017 tekende hij dan bij Gent, dat Vanhaezebrouck naar Anderlecht had zien vertrekken.