Gent heeft Zulte Waregem zaterdag met 2-0 opzij gezet op de 18e speeldag van de Jupiler Pro League. Genk kon ook zegevieren na een 1-2 overwinning bij Cercle Brugge en komt op drie punten van de zesde plaats van KV Mechelen.

Na 2 minuten spelen stond het al 1-0 voor de Buffalo's. Roman Bezus kreeg buiten de zestien een bal voor zijn voeten en knalde die laag en hard in doel. In de 28e minuut verdubbelde Roman Yaremchuk de score. De spits werd alleen voor doel gezet door een mooie pass van Vadis Odjidja-Ofoe en werkte door de benen van Sammy Bossut af. De Oekraïner zag eerder al twee goals afgekeurd worden door buitenspel, maar mocht nu dus wel vieren.

Zulte creëerde wel kansen, maar geraakte niet voorbij Thomas Kaminski. In de tweede helft claimde de uitploeg een penalty na vermeend hands van Ihor Plastoen. Lardot wilde echter niet meewerken, ook niet met behulp van de VAR. Essevee probeerde nog maar kon de nederlaag niet meer verhelpen.

Genk mocht op bezoek bij de laatste in de stand, maar Cercle voetbalde goed mee. Toch kwam de uitploeg op voorsprong via Junya Ito. De Japanner draaide handig weg van zijn man en scoorde met een afgeweken schot (34.). Ook Thibo Somers kende het geluk dat zijn poging onderweg van richting veranderde. De Belg kapte in de 65e minuut naar zijn linker en haalde uit naar de korte hoek. De jonge Maarten Vandevoordt werd verrast doordat de bal nog langs het been van Sébastien Dewaest ging: 1-1.

De bezoekers talmden wel niet lang en kwamen vijf minuten later alweer op voorsprong. Een voorzet van Théo Bongonda kwam terecht bij Sander Berge, die de bal rustig controleerde en zuiver binnen schoot (70.). Cercle kon niet meer en moest in de 88e minuut met tien man voort, omdat doelman Guillaume Hubert geblesseerd uitviel en de wissels bij de vereniging opgebruikt waren.