AA Gent en supportersfederatie bereiken akkoord over tickets van bekerfinale

Gentse supporters waren niet tevreden over de verdeelsleutel die toegepast zou worden om de 20.000 Gentse zitjes in het Koning Boudewijnstadion voor de bekerfinale op 1 mei te verdelen. Vooral de regeling die 'de trouwste supporters' voorrang zou geven, stuitte op protest. Voor AA Gent waren dat namelijk de supporters die zowel een abonnement voor de reguliere competitie als voor de play-offs nemen.

Afgelopen weekend op Waasland-Beveren kwamen de meegereisde Gentsupporters uit protest pas tien minuten na de aftrap opdagen.

Maar de club bindt na het overleg van dinsdagavond in, en koppelt de verkoop van de tickets voor de bekerfinale los van abonnementen voor de play-offs. Daardoor kunnen de 17.200 abonnees van de reguliere competitie gegarandeerd een ticket voor de finale van 1 mei kopen. Ook over de resterende 2.800 tickets werd een akkoord gevonden.

De 'vaste stakeholders' (spelers en trainers, de Foundation, de jeugd, de AA Gent Ladies en commerciële partners) krijgen voorrang op de verkoop van de tickets. Van de resterende tickets - AA Gent verwacht er een duizendtal - is 70 procent voorbehouden voor de supportersclubs en 30 procent voor de vrije verkoop.

'Het is een aartsmoeilijke, zoniet quasi onmogelijke oefening om iedereen tevreden te stellen. AA Gent is op alle vlakken gegroeid. In die situatie - met hetzelfde aantal tickets maar een dubbel zo grote vraag - worden keuzes gemaakt die onvermijdelijk steeds de ene of de andere groep supporters, partners of medewerkers zullen ontgoochelen. Daarbij zijn fouten gemaakt', slaat AA Gent mea culpa. 'Wij hopen echter met deze definitieve regeling de heisa definitief te kunnen begraven zodat we eensgezind naar de zeer belangrijke laatste vier wedstrijden van het seizoen en de bekerfinale kunnen toeleven.'