Roman Yaremchuk moet een speeldag schorsing uitzitten. AA Gent gaat akkoord met de twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) die het Bondsparket hem voorstelde als straf voor zijn rode kaart tegen Kortrijk.

Yaremchuk werd na 20 minuten in de wedstrijd tegen KV Kortrijk (0-1 nederlaag) uitgesloten door ref Wim Smet. Weg van de bal deelde hij een duw met twee handen uit aan Golubovic. De Serviër van KVK liet zich gewillig vallen. Op aangeven van de VAR bekeek Smet de beelden, waarna hij de Oekraïense spits op een rode kaart trakteerde.

De Buffalo's beslisten het voorstel tot minnelijke schikking van het bondsparket te aanvaarden. De aanvaller van AA Gent, die op sociale media zijn verontschuldigingen gaf aan de fans, is er dus zeker niet bij na de winterstop op het veld van Beerschot (10 januari).

Dinsdagnamiddag buigt het Disciplinair Comité van de voetbalbond zich wel over de rode kaarten die Hans Vanaken (Club Brugge) en Maximiliano Caufriez (STVV) op speeldag 19 in 1A kregen. Beiden riskeren een schorsing van vier speeldagen.

