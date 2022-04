Vertegenwoordigers van de supportersclubs Tribune 7, Armada Ganda, Buffalo Indians en de Supportersfederatie van AA Gent hebben maandagavond een contract ondertekend met het bestuur van AA Gent. Ze gaan een supportersraad in het leven roepen. Die moet wel nog samengesteld worden en zal bestaan uit 25 leden. Voorzitter Ivan De Witte toonde zich heel tevreden met dit initiatief en denkt dat het oprichten van deze nieuwe adviesraad de fans en de bestuurders van de club alleen maar dichter bij elkaar kunnen brengen.

'Dit is een unicum in het Belgische voetbal. Er bestaan bij verschillende clubs wel wat initiatieven, maar niet in die verregaande mate zoals bij AA Gent', stelde Ivan De Witte tijdens een persmoment. 'Dit is een heel gestructureerd initiatief waar ik persoonlijk zeer sterk achter sta. Ik vind het heel belangrijk om een goede connectie te hebben met onze supporters. Het is ook belangrijk dat de krijtlijnen waarbinnen dit kan gebeuren uitgezet zijn. Wij beschikken als club gelukkig over een pak fans. In een volle Ghelamco Arena zijn dat er 20.000. Maar wij hebben meer supporters, ruim 100.000. Die kan je als voorzitter nooit allemaal tegelijk toespreken. Met het in het leven roepen van de supportersraad kan ik dat bijna. De fans zijn belangrijke stakeholders. Niet de allerbelangrijkste, maar het is wel een groep waar rekening mee moet gehouden worden. Ik denk dan meteen aan de coronaperiode met lege tribunes. Toen was het hier maar een zeer dode bedoening.'

Het is niet de bedoeling dat de nieuwe raad de club mee zal besturen. De supportersraad zal enkel advies geven. 'De coach en zijn staf zijn de sportieve leiders van de club. Wij met het bestuur zorgen voor het administratieve en het financiële en al de rest', verduidelijkte De Witte. 'En dan zijn er de fans. Haken die af, dan heeft dat nefaste gevolgen voor sponsordeals en dus ook het sportieve. En als het op sportief vlak goed gaat, komen er meer sponsors en dat heeft zijn weerslag op de fans. Luisteren naar de supporters is heel belangrijk. Ik ben er zeker van dat die mensen fantastische adviezen naar boven gaan brengen waar wij dan als bestuur al dan niet iets mee kunnen aanvangen.'

De houders van een abonnement van AA Gent kunnen zich via de clubwebsite kandidaat stellen om een van de 25 leden te worden die zullen zetelen in de nieuwe supportersraad van de Buffalo's.

