AA Gent heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. In de kwartfinales haalden de Buffalo's, momenteel de ploeg in vorm in België, het met 3-1 van Standard, dat aan een kwakkelseizoen bezig is en meteen ook zijn laatste kans op Europees voetbal in rook zag opgaan.

Treffers van Sven Kums (8.) en topschutter Tarik Tissoudali (53. en 90.+2) stelden de Gentse zege veilig, Aron Dönnum zorgde na 47 minuten voor de Luikse treffer. Standard beëindigde de wedstrijd nog met tien na rood voor invaller Merveille Bokadi. Eerder op woensdag plaatste Eupen zich als eerste voor de halve finales, na een 1-3 zege op bezoek bij KV Mechelen. Op donderdag komen Anderlecht en Club Brugge in actie. Paars-wit ontvangt om 18u45 Kortrijk. De Brusselaars vonden in de competitie de voorbije weken eindelijk stabiliteit met 13/15. Kortrijk is echter ook goed bezig. De Kerels wonnen hun laatste drie duels en schoven zo geruisloos op naar de zevende plaats. Een maand geleden eindigde het onderling duel in het Lotto Park nog op 1-1. Club Brugge tot slot speelt donderdag, om 21 uur, gastheer voor OH Leuven. Blauw-zwart won vorige week het competitieduel aan Den Dreef nog met ruime 1-4 cijfers, al was die score lichtjes overdreven. De manschappen van Philippe Clement herpakten zich de voorbije weken na de Europese uitschakeling. Al waren er na het 2-2 gelijkspel van zondag tegen Anderlecht ook werkpunten. De halve finales worden met een heen- en terugwedstrijd gespeeld op 1-3 februari en 1-3 maart.

