AA Gent heeft zondag op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League met 1-4 gewonnen op het veld van Waasland-Beveren. Matchwinnaar Roman Yaremchuk scoorde een hattrick binnen een kwartier.

Dorsch opende na een herneming van een strafschop. Jackers zat eerst in de juiste hoek, maar Dorsch (27.) kon toch scoren in de rebound. Yaremchuk (29.) liet de Waaslanders niet lang rusten, want nog geen minuut later stond het al 0-2. De Oekraïner zette de aanval zelf op en werkte keurig af.

Gent bleef de thuisploeg onder druk zetten. Mohammadi schotelde Yaremchuk zijn tweede van de avond voor. De spits van Gent (37.) accepteerde. Net voor rusten vervolledigde Yaremchuk (44.) zijn hattrick na een uitstekende pass van Odjidja.

De thuisploeg zorgde voor een voorzichtige reactie in de tweede helft. Verder dan de eerredder van Sinani (51.) kwamen de Waaslanders niet.

Na de zware 1-4 nederlaag donderdag in de Europa League poetst Gent dus met dezelfde cijfers zijn blazoen op de Freethiel op. De Gantoise staat twaalfde met twaalf punten. Waasland-Beveren blijft voorlaatste met vier punten.

