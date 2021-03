AA Gent klimt naar de negende plaats in de Jupiler Pro League na een moeizame 1-0 zege tegen Cercle Brugge. Een laat penaltydoelpunt van Alessio Castro-Montes (82.) gaf de doorslag.

Bolat hield Pavlovic nog voor het kwartier van een Brugse treffer. De AA Gent-doelman bracht redding op een kopbal van de Serviër. Meer kansen vielen niet te noteren in een povere eerste helft.

Veel beterschap was er niet in de tweede helft. Een botsend afstandsschot van Odjidja zag Didillon voorbij het uur net naast zijn doel gaan. Even later kwam AA Gent goed weg toen een knal van Hoggas de paal deed trillen. De Buffalo's mochten zich gelukkig prijzen dat Vitinho in de 81e minuut in de eigen zestienmeter een overtreding op Nurio beging. Alessio Castro-Montes zette de elfmeter in twee tijden om na de redding van Didillon. Dat bleek uiteindelijk voldoende voor de drie punten.

Met nog drie speeldagen te gaan, is AA Gent negende met 43 punten. Het is daarmee nog in de running voor de Europa League play-off, voorbehouden voor de nummers 5 tot en met 8. Cercle Brugge staat met 29 punten nog steeds op de voorlaatste plaats, die op het einde van het seizoen neerkomt op barragematchen tegen de nummer twee uit 1B.

Excel Moeskroen is 16e met 30 punten, het verloor zaterdag met 0-1 van KV Oostende. Rode lantaarn Waasland-Beveren, dat nog een match tegoed heeft, telt 25 punten.

