AA Gent heeft zijn vierde Beker van België veroverd na een finale tegen Anderlecht. Dat gebeurde na winst op strafschoppen (4-3).

AA Gent heeft de Beker van België (Croky Cup) van het seizoen 2021/22 veroverd. De Buffalo's versloegen maandag in de finale in het Brusselse Koning Boudewijnstadion onder een stralende lentezon RSC Anderlecht na een zinderend duel op strafschoppen (4-3). Na 90 en 120 minuten stond het 0-0. Doelman Davy Roef was tegen zijn ex-club de held met twee penaltysaves.

Beide ploegen begonnen in een bruisende Heizel met het vizier op de aanval. Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge moest al snel zijn kunnen tonen op een kopbal van Michael Ngadeu. Zijn collega aan de overkant, Davy Roef, stond pal op een deviatie van Yari Verschaeren.

Reuzekansen bleven nadien uit, al bleef het spel op en neer gaan. Tarik Tissoudali zag een poging naast vliegen, terwijl Roef een trap van Verschaeren redde. Even na het halfuur strafte Vadis Odjidja bijna slecht uitverdedigen van Michael Murillo af, maar zijn pegel zoefde nipt naast.

Roman Bezus, die de onfortuinlijke Laurent Depoitre net voor de rust had vervangen, leek Gent toch nog met een kopbal halfweg de voorsprong te schenken. Scheidsrechter Lawrence Visser keurde de goal echter af voor buitenspel. Anderlecht stak ook nog eens zijn neus aan het venster, Kristoffer Olsson loeierde naast.

Rusten met 0-0

Na de pauze ging Gent nog wat nadrukkelijker op zoek naar de 1-0. Van Crombrugge moest zijn netten schoon houden op een kopbal van Julien De Sart en een uithaal van Odjidja. Anderlecht-coach Vincent Kompany zag dat zijn ploeg verse krachten nodig had en greep op het uur in met een drievoudige wissel: enter Benito Raman, Majeed Ashimeru en Francis Amuzu.

De wissels misten hun effect niet en Anderlecht herstelde het evenwicht. Pech nadien voor Ashimeru. De Ghanees, die de voorbije dagen onzeker was, was klaarblijkelijk toch nog niet helemaal wedstrijdfit en moest een kwartier na zijn invalbeurt alweer naar de kant - zwaar aangedaan. Met het laatste fluitsignaal in zicht schuwden beide ploegen het risico. Een schuiver zes minuten voor tijd van Tissoudali zoefde naast. Ondanks zeven minuten toegevoegde tijd bleef groot doelgevaar uit, waardoor verlengingen volgden.

Verlengingen

Bij de start van de verlengingen plots wel enkele kansen, maar Nurio Fortuna voor de Buffalo's en Christian Kouamé voor paars-wit misten. De vermoeidheid eiste een steeds grotere tol en de twee finalisten speelden vooral om geen fatale goal te slikken. Vijf minuten voor tijd was daar dan het moment voor AA Gent, maar Van Crombrugge, het doelhout en Magallan hielden Gent van de 1-0.

Strafschoppen

In de beslissende strafschoppenreeks ging het aanvankelijk gelijk op. Na een misser van Josh Cullen kreeg Michael Ngadeu de kans om Gent naar de Beker te knallen, maar Van Crombrugge redde knap. Michael Murillo miste echter opnieuw voor de Brusselaars, waardoor de Beker naar het team van Hein Vanhaezebrouck ging.

Ticket voor Europa League

AA Gent, dat na een loting aangeduid was als thuisploeg, stond voor de zesde keer in de bekerfinale. De vorige keer was in 2019. Die finale eindigde in mineur met een 1-2 nederlaag tegen toenmalig tweedeklasser KV Mechelen. De vorige eindzege in de Croky Cup dateerde van het seizoen 2009/10. Eerder wonnen de Buffalo's de Beker van België ook al in 1964 en 1984. Gent krijgt nu als bekerwinnaar een ticket voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League.

Anderlecht speelde zijn veertiende bekerfinale, de eerste sinds 2015. De negenvoudige bekerwinnaar verloor zeven jaar geleden na een spannende finale met 1-2 van rivaal Club Brugge. Lior Refaelov, momenteel aan de slag bij de Brusselaars, was destijds de boeman met de winnende treffer voor Club in de toegevoegde tijd. De laatste eindzege in de Croky Cup dateert van 2008. Toen won Anderlecht in de finale met 3-2 van uitgerekend AA Gent.

