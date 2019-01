AA Gent klopt Oostende na ommekeer in slotfase en gaat naar bekerfinale

Gent knokte in het slot terug na een 2-0 achterstand, en dwong zo verlengingen af. De heenwedstrijd in de Ghelamco Arena was immers ook op 2-2 geëindigd. Gent treft in de finale tweedeklasser KV Mechelen.

Oostende klom vroeg op voorsprong, toen Tom De Sutter (8.) een doorgekopte corner binnen knikte. Gent moest toch even bekomen, en kon niet meteen tegenprikken. Bijna zorgde Zivkovic voor de 2-0. De Nederlander kon na een lange run van Vanlerberghe van kortbij aanleggen, maar trapte over. Diezelfde Zivkovic had een handvol minuten later de tweede thuistreffer opnieuw aan de voet, maar mikte weer te hoog. Op het halfuur pech voor Oostende, toen De Sutter met een blessure naar de kant moest. Zijn vervanger, Fashion Sakala (31.) stond echter nog geen minuut op het veld wanneer hij na een verre pass van Vanlerberghe Kaminski overhoeks klopte. Gent kwam er niet aan te pas, maar was op slag van rust toch kort bij de aansluitingstreffer. Dutoit stond pal op de poging van Bezus.

Gent kwam met meer pit uit de kleedkamer, en Dutoit moest de bezoekers opnieuw van de 2-1 houden. De Oost-Vlaamse storm ging wat liggen, en Oostende loerde op de counter. Sakala verscheen oog in oog met Kaminski, maar liet de beslissende 3-0 liggen. Gent had het meeste balbezit en drong wel aan, maar kon heel moeilijk aan kansen komen. Plots stond het dan toch 2-1, via sluipschutter Alexander Sørloth (85.). Het was nu pompen of verzuipen voor de thuisploeg. Oostende leek het te gaan halen, tot Roman Bezus (90.+1) in de extra tijd Dutoit kansloos liet en verlengingen afdwong.

In de verlengingen bleef groot doelgevaar uit - beide ploegen zaten door hun beste krachten. Yaremchuk probeerde het met een kopbal, maar Dutoit keepte sterk. Doelpunten vielen niet meer, en de beslissing moest via elfmeters vallen. Na een nagelbijter trapte Bezus Gent naar de Heizel.