AA Gent heeft zondag in de vooravond op de derde speeldag van de Jupiler Pro League na twee gelijke spelen een eerste keer kunnen winnen dit seizoen. Dat gebeurde tegen promovendus Westerlo. Na affluiten gaf het scorebord in de Ghelamco Arena 2-1 aan.

Gent schuift dankzij de eerste overwinning voorlopig op naar de vijfde plaats in de stand met vijf op negen, terwijl Westerlo na twee uitnederlagen in evenveel weken tijd net boven de gevarenzone kampeert, op een veertiende stek met drie punten.

De Kemphanen hadden na een handvol minuten al een voorsprong beet na mistasten bij de Buffalo's centraal achterin. Igor Vetokele stoomde door naar Davy Roef en liet het sluitstuk met een lage schuiver kansloos. In het restant van de eerste helft poetsten de Oost-Vlamingen de achterstand nog weg: Sulayman Marreh (37.) nam de bal van dichtbij mooi op de slof en Hugo Cuypers (45.+3) strafte ongelukkige handspel van Maxim de Cuyper genadeloos af van op elf meter.

In de tweede helft kreeg de thuisploeg iets na het uur nog een goede kans via Alessio Castro-Montes. De bezoekers maakten 20 minuten voor tijd aanspraak op de gelijkmaker, maar het schot van de ingevallen Jan Bernat was te centraal om Roef te verontrusten.

