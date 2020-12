AA Gent heeft zondagavond op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League in eigen huis met 2-1 gewonnen van Standard Luik. Het is de eerste zege van de Gentenaars sinds de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck, na nederlagen tegen KV Oostende en het Duitse Hoffenheim in de Europa League.

Het was de Oekraïense international Roman Yaremchuk die vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd dankbaar gebruik maakte van een teveel aan ruimte achterin bij Standard en zo de 2-1 eindstand op het bord zette, een verdiende thuiszege voor de Buffalo's.

Bij de rust stond het 1-1 in de Ghelamco Arena, na twee min of meer gelijkaardige doelpunten. Na twee minuten stond de thuisploeg al 0-1 achter: Noë Dusenne was bij de pinken op een hoehschop van Nicolas Gavory. De Standard-verdediger was sneller op de bal dan Michael Ngadeu en Sinan Bolat was meteen geklopt. 0-1, een dramatische start voor de Buffalo's, die gaandeweg de eerste helft het evenwicht wisten te herstellen. Nog voor het halfuur volgde er een ingestudeerd nummertje op een laag genomen hoekschop van Sven Kums, waarna het leer met een gelukje tot aan de tweede paal en de vrijstaande Nurio geraakte: 1-1.

De Gentenaars klimmen met de driepunter op zak over Cercle Brugge naar de twaalfde plaats in de stand. Standard blijft in het sukkelstraatje en kon nu al vijf wedstrijden op rij niet meer winnen in de Jupiler Pro League. De laatste zege dateert van 1 november tegen KV Oostende, nadien volgden vier draws en nu dus ook een nederlaag. Met 25 punten zijn de Rouches weggezakt naar de achtste plaats in de stand.

De speeldag wordt zondagavond afgesloten in de kelder van het klassement, met het duel tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren.

