AA Gent heeft maandag probleemloos afgerekend met Moeskroen op de 26e speeldag van de Jupiler Pro League. De Buffalo's, die de voorbije drie competitiewedstrijden gelijkspeelden, wonnen met 4-0 dankzij onder meer een hattrick van Roman Yaremchuk.

AA Gent probeerde van meetafaan haar wil op te leggen aan de bezoekers. Grote kansen bleven aanvankelijk wel uit, omdat de Henegouwers met veel gif hun zestienmetergebied verdedigden. Net voor het halfuur kon Gent de ban breken. Een bedrijvige Castro-Montes lanceerde vanaf rechts een lage voorzet.

Yaremchuk twijfelde niet en vlamde de 1-0 voorbij Koffi. De openingstreffer bleek het sein voor een hele resem kansen voor de thuisploeg. Yaremchuk liet onbegrijpelijk een tweede treffer liggen en een hoekschop van Kums werd net voor - of toch net over? - de lijn gekeerd.

Ook na de pauze bleef Gent de aanval zoeken. Niangbo miste tot twee maal toe de koelbloedigheid voor Koffi. Aan de overkant toonde toch ook Moeskroen zich eens. Invaller Tabekou stuitte op Bolat.

Gent-coach Hein Vanhaezebrouck bracht even voorbij het uur Odjidja en Tissoudali in het veld en dat rendeerde meteen. Odjidja stuurde Yaremchuk diep, die de vrijstaande Tissoudali bediende en het stond 2-0. Vijf minuten voor tijd zorgde Yaremchuk zelf voor de 3-0 met een intikker van dichtbij en de Oekraïner knikte in de blessuretijd met het hoofd nog de 4-0 tegen de touwen. Eindstand: 4-0.

