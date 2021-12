AA Gent leent zijn Ivoriaanse aanvaller Vakoun Bayo tot eind dit seizoen en met aankoopoptie uit aan Sporting Charleroi, zo maakte de club woensdag bekend.

De 24-jarige Bayo kwam in het tussenseizoen over van Celtic om het vertrek van Roman Yaremchuk op te vangen, maar kwam in de Ghelamco Arena niet verder dan 7 wedstrijden, veelal invalbeurten. Zijn laatste speelminuten dateren intussen al van eind oktober. Met de komst van Bayo reageert Charleroi op het vertrek van topschutter Shamar Nicholson naar Spartak Moskou. Bayo startte zijn carrière bij Stade Abidjan.

In het seizoen 2014-2015 werd hij topschutter in de Ivoriaanse liga en werd hij tot beste speler verkozen. Daarop vertrok hij naar het Tunesische Étoile du Sahel. De volgende etappe was Dunasjka Streda in Slovakije (2017-2019). Daar scoorde hij in 32 wedstrijden 22 doelpunten en gaf hij 9 assists.

Cijfers waarmee hij Celtic Glasgow overtuigde, dat hem in de wintermercato van 2019 naar Schotland haalde. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Franse Toulouse, waar hij in 36 wedstrijden 13 doelpunten en 4 assists voor zijn rekening nam.

