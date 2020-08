De Deen Jess Thorup is ontslagen als coach van AA Gent, zo maakte de club donderdag bekend. Donderdagnamiddag wordt tijdens een persmoment in de Ghelamco Arena de Roemeen Laszlo Bölöni als zijn opvolger voorgesteld.

Het was al langer geweten dat Thorup niet in de bovenste schuif lag in de Gentse bestuurskamer, ondanks bij momenten sprankelend voetbal en vorig seizoen de titel van vicelandskampioen. Vooral de nederlaag in de finale van de Beker van België in de lente van 2019 tegen toenmalig tweedeklasser KV Mechelen werd hem zwaar aangewreven. Thorup overleefde de weken na die verloren Bekerfinale, maar het vertrouwen van de bestuurders zou hij nooit helemaal terugwinnen. Een nul op zes in de competitie blijkt nu voldoende om een coachwissel door te voeren. Het is nog maar de vraag wie de opvolger van de Deen zal worden in de Arteveldestad. Intussen is het duidelijk dat Bölöni de opvolger van de Deen wordt, zo blijkt uit beelden van de ochtendtraining. Komend weekend mag hij meteen debuteren met een verplaatsing naar zijn ex-club Antwerp.