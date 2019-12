AA Gent pakt derde plaats met 0-2 zege in Kortrijk

AA Gent heeft zondag de zeventiende speeldag afgesloten met een 0-2 zege in Kortrijk. Bij de rust stond de Oost-Vlaamse club 0-1 voor. Roman Bezus opende de score in de 13e minuut, in de 62e minuut legde kapitein Vadis Odjidja vanop de penaltystip de eindstand vast.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Gent-speler Vadis Odjidja-Ofoe viert een doelpunt tegen Kortrijk, 1 december 2019 © Belga

In de stand is Gent met 32 punten derde, op zeven punten van Club Brugge en één van Standard. Charleroi en Antwerp (31) en Zulte Waregem (28) maken de top zes compleet. Kortrijk is met 15 punten dertiende.