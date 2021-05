AA Gent heeft woensdag gedaan wat het moest doen in de thuiswedstrijd tegen Standard. De Buffalo's wonnen op de vijfde en voorlaatste speeldag van de Europe play-offs in de Jupiler Pro League met 2-0 en komen in de tussenstand opnieuw naast leider KV Mechelen, dat eerder op de avond 2-2 gelijkspeelde bij KV Oostende.

Zaterdag vechten Mechelen en Gent in een onderling duel uit wie het laatste Europese ticket, een plek in de tweede voorronde van de nieuwe Conference League, verovert. Mechelen is in het voordeel dankzij de halvering van de punten en heeft voldoende aan een gelijkspel. Gent moet opnieuw winnen.

De partij in de Ghelamco Arena kon woensdag niet beter beginnen voor de thuisploeg. Yunus Malede vlamde na zeven minuten, op aangeven van Kums, zijn eerste doelpunt in Gentse loondienst tegen de touwen. Gent was baas en onder meer Odjidja en Yaremchuk kwamen dichtbij een tweede Gentse treffer. In de slotfase van de eerste helft kwam er meer evenwicht in de partij en Standard, met Zinho Vanheusden voor het eerst in zes maanden aan de aftrap, haalde de rust bij 1-0.

Na de pauze toonden de Rouches toch nog iets van de partij te willen maken. Balikwisha was met een schot dichtbij de gelijkmaker en ook Klauss miste een opgelegde mogelijkheid. Het bleef spannend tot in de absolute slotfase. Pas drie minuten in blessuretijd nam Roman Yaremchuk alle twijfels weg op de tegenaanval. Eindstand: 2-0.

