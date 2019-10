AA Gent heeft in de Europa League in blessuretijd een punt uit de brand gesleept tegen Wolfsburg, de nummer twee van de Bundesliga. Het werd 2-2.

Wout Weghorst opende vroeg de score voor de bezoekers, Joao Victor zorgde voor de 2-0. Roman Yaremchuk scoorde de aansluitingstreffer en redde in blessuretijd in minuut 94 een punt voor de thuisploeg.

Voor de Buffalo's komt een einde aan een reeks van elf thuiszeges op een rij.

In de andere wedstrijd in groep I van de Europa League speelden het Franse Saint-Etienne en het Oekraïnse Oleksandriya 1-1 gelijk. In de stand tellen AA Gent en Wolfsburg na drie speeldagen vijf punten. Saint-Etienne en Oleksandriya volgen met twee punten.

Het team van Jess Thorup keek al na drie minuten tegen een achterstand aan in de Ghelamco Arena. Arnold speelde knap Tisserand aan, die op zijn beurt Weghorst vond. De spits trapte de 0-1 tegen de netten voor de coleider in de Bundesliga. De Nederlander nam even later een botsende bal op de slof, Kaminski bracht redding.

Nog voor het eerste halfuur scoorde Wolfsburg een tweede keer. Victor zette Plastun in de wind en klopte Kaminski met een gekruist schot.

AA Gent reageerde via Yaremchuk. De Oekraïner wipte het leer over doelman Pervan, de vervanger van de nog niet herstelde Koen Casteels. Tisserand neutraliseerde het gevaar voor de doellijn.

In het slot van de eerste helft was het dan toch prijs voor Yaremchuk. Met een afstandsschot trof hij raak in de rechterbenedenhoek: 1-2.

Met hernieuwde moed kwamen de Buffalo's uit de kleedkamer. Yaremchuk kopte net naast.

AA Gent mocht vervolgens ref Ivanov bedanken, Ngadeu kreeg slechts geel voor het neerhalen van de doorgebroken Victor.

De thuisploeg zat beter in de wedstrijd, wat tot enkele schuchtere kansjes leidde. Maar Kaminski moest ook alert tussenbeide komen bij pogingen van Bruma en Nmecha. Na een enorme inspanning krulde Bezus het leer voor het Wolfsburg-doel, de trap van Kvilitaia ging millimeters naast.

De Wolven leken met de drie punten te gaan lopen. Maar in blessuretijd vond een krul van Dompé toch de schoen van Yaremchuk, die de 2-2 binnen duwde.