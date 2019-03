AA Gent pakt laatste ticket Play-off I

Op Stayen volstond voor AA Gent een gelijkspel, de thuisploeg moest winnen om het felbegeerde ticket te pakken. AA Gent-spits Yaremchuk verstuurde een eerste waarschuwing na tien minuten, zijn schot zoefde net naast de kooi van Steppe. Zeven minuten later moesten de Kanaries toch achtervolgen. Acolatse verstuurde een vreselijke pass naar Asamoah. Yaremchuk nam het geschenk graag aan en duwde de 0-1 binnen. Sint-Truiden moest vol aan de bak om nog twee keer te scoren, maar het was Sorloth die de 0-2 liet liggen.

Na de pauze was er veel goede wil bij de Truienaren, maar dat resulteerde niet in doelrijpe kansen. Na een snelle counter kwam AA Gent zelfs 0-2 voor. Sorloth bracht het leer voor, Verstraete verlengde tot bij Yaremchuk. De Oekraïner mocht voor de tweede keer vieren, de doodsteek voor STVV. Dompé zorgde ei zo na voor de 0-3 tegen zijn ex-club, maar Kaminski bracht redding. Een poging van Boli werd door invaller Kinoshita bijna voorbij de Gentse doelman gedevieerd. Kaminski moest ook nog in actie komen op een afstandsschot van Botaka. Een aansluitingstreffer was de Limburgers echter niet meer gegund. STVV wordt dus niet beloond met een stek in Play-off I na een knap seizoen.

In de eindstand van de reguliere competitie springt AA Gent met 50 punten nog over Antwerp (49), dat met 2-0 verloor bij Kortrijk, naar de vijfde plaats. STVV is zevende met 47 punten.