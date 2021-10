De Buffalo's versloegen in de eigen Ghelamco Arena revelatie Eupen met 2-0. Voor Gent is het nog maar de vierde zege dit seizoen. Het is nu twaalfde, met veertien punten. Eupen mist de kans om alleen leider te worden. Het is derde, met twintig punten, twee minder dan koplopers Union en Club Brugge.

AA Gent nam voor eigen volk van bij de aftrap het heft in handen. De thuisploeg creëerde snel een hele hoop kansen, maar onder meer het vizier van Laurent Depoitre stond niet scherp afgesteld. Drie minuten voor rust ging de bal dan op de stip na een (zeer lichte) fout van Peeters op Bezus. Eupen-doelman Himmelmann stopte de elfmeter van De Sart in eerste instantie nog, maar was kansloos op de rebound van Tissoudali.

Na de pauze was er meer evenwicht in de partij, maar Agbadou en Nuhu misten kansen voor de Oostkantonners. Aan de overkant was Depoitre nu wel efficiënt. De Gentse spits zette twintig minuten voor tijd op aangeven van Tissoudali de 2-0 op het bord. In het slot van de partij miste Depoitre nog eens de mogelijkheid om een derde Gentse treffer te scoren. Het bleef 3-0.

Eerder op de dag waren er overwinningen voor Charleroi (2-0 tegen Genk) en KV Mechelen (0-1 bij Beerschot). Anderlecht verspeelde in het slot twee punten bij STVV (2-2).

AA Gent nam voor eigen volk van bij de aftrap het heft in handen. De thuisploeg creëerde snel een hele hoop kansen, maar onder meer het vizier van Laurent Depoitre stond niet scherp afgesteld. Drie minuten voor rust ging de bal dan op de stip na een (zeer lichte) fout van Peeters op Bezus. Eupen-doelman Himmelmann stopte de elfmeter van De Sart in eerste instantie nog, maar was kansloos op de rebound van Tissoudali. Na de pauze was er meer evenwicht in de partij, maar Agbadou en Nuhu misten kansen voor de Oostkantonners. Aan de overkant was Depoitre nu wel efficiënt. De Gentse spits zette twintig minuten voor tijd op aangeven van Tissoudali de 2-0 op het bord. In het slot van de partij miste Depoitre nog eens de mogelijkheid om een derde Gentse treffer te scoren. Het bleef 3-0. Eerder op de dag waren er overwinningen voor Charleroi (2-0 tegen Genk) en KV Mechelen (0-1 bij Beerschot). Anderlecht verspeelde in het slot twee punten bij STVV (2-2).