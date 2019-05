AA Gent heeft zich zondag verzekerd van de vijfde plaats in Play-off 1, de plek die bij een veroordeling van KV Mechelen in Operatie Propere Handen mogelijk nog een Europees ticket oplevert. De Buffalo's wonnen in de eigen Ghelamco Arena met 2-1 van Anderlecht. Standard wordt derde.

Anderlecht speelt zo met zekerheid volgend seizoen voor het eerst in 56 seizoenen geen Europees voetbal.

Gent begon verschroeiend aan de partij en Kvilitaia zette de Buffalo's na nauwelijks twee minuten al op rozen. Anderlecht liep te knoeien en kon nauwelijks een aanval de naam waardig in elkaar knutselen. Gent leek niet meer in de problemen te komen, maar een kwartier voor tijd kwam paars-wit toch plots langszij. Bolasie rondde een actie van Saelemaekers koelbloedig af. Gent schrok wakker en David stelde twee minuten later al orde op zaken met een fraaie krul.

Het bleef bij 2-1. De erg verrassende aanstelling van Vincent Kompany als speler-trainer voor volgend seizoen bij paars-wit kon de Brusselaars niet naar de overwinning stuwen. Gent eindigt het seizoen als vijfde. Anderlecht is zesde, het slechtste naoorlogse resultaat.

Standard wint de strijd om de derde plaats

Standard heeft zich zondag verzekerd van de derde plaats in de Jupiler Pro League dankzij een 0-0 gelijkspel bij kampioen Racing Genk. Concurrent Antwerp verloor tegelijkertijd met 3-2 bij Club Brugge. Standard gaat als derde volgend seizoen naar de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League. Antwerp moet vrede nemen met de vierde plaats en zal het in barragewedstrijden moeten opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Charleroi en Kortrijk voor een plek in de tweede voorronde van de Europa League. Als KV Mechelen alsnog haar Europese licentie verliest, dan neemt Standard haar rechtstreekse ticket voor de groepsfase van de Europa League over. Antwerp start dan in de derde voorronde.

Antwerp wiste in het Jan Breydelstadion een vroeg openingsdoelpunt van Loïs Openda (4.) uit met dank aan Amara Baby (54.) en Dieumerci Mbokani (59.). De goal van Mbokani werd eerst nog afgevlagd voor buitenspel, maar na een tussenkomst van de VAR telde de goal wel. In de 80e minuut kreeg Club door een handsbal van Daniel Opare een penalty toegekend en invaller Jelle Vossen miste niet. In de slotminuten ging Club nog over Antwerp, Openda maakte zijn tweede van de avond en legde de 3-2 eindstand vast (89.). Over de wedstrijd in Genk viel er niet veel te noteren. De match was enkel voor Standard nog van tel, maar toch was het Genk dat nog het meeste aandrong in een flauwe 0-0.