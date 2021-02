AA Gent heeft zich woensdag geplaatst voor de achtste finales van de Beker van België. Gent nam met 5-0 eenvoudig de maat van tweedenationaler Heur Tongeren. Cercle Brugge won dan weer een spannend duel in Leuven (2-3).

Gent was van bij de aftrap baas in de eigen Ghelamco Arena. De Buffalo's demonstreerden hun meesterschap voor de pauze met knappe doelpunten van debutant Tarik Tissoudali (24.), die maandag de overstap maakte van bij Beerschot, en Roman Bezus (33.).

Ook na rust kwam de Limburgse tweedenationaler er niet aan te pas. Het Gentse jeugdproduct Matisse Samoise (56.) maakte er al snel 3-0 van. Anderson Niangbo (77.) en Dylan Mbayo (90.+1) legden de 5-0 eindstand vast.

Gent treft in de achtste finales Sporting Charleroi, dat eerder op de dag moeizaam met 1-0 de maat nam van 1B-club Westerlo.

Cercle Brugge

Cercle Brugge stond in Leuven al na twee minuten op voorsprong na een strafschopdoelpunt van Dino Hotic. Mathieu Maertens kon voor Leuven een minuut later al gelijkmaken, maar nog voor rust stonden de bezoekers opnieuw aan de leiding. Jean Marcelin (39.) rondde een knappe solo af.

Na de pauze verhoogde Leuven de druk, maar Jeremy Taravel (72.) zorgde met een tweede strafschopdoelpunt voor de verlossing. De rode kaart voor Marcelin tien minuten voor tijd zorgde opnieuw voor spanning. Cercle zakte in en David Hubert zorgde drie minuten in blessuretijd nog voor de 2-3, maar verder kwam de thuisploeg niet meer.

OH Leuven is, na Moeskroen dinsdag, de tweede 1A-club die sneuvelt in de zestiende finales van de Croky Cup. Cercle Brugge ontmoet bij de laatste zestien de winnaar van het duel tussen Waasland-Beveren en Oostende. Beide 1A-clubs beginnen om 20 uur aan hun zestiende finale.

