AA Gent is vrijdagavond na een 1-3 triomf tegen KV Oostende in de opener van de vierde speeldag van de Jupiler Pro League naar een voorlopige tweede plaats gesprongen in de tussenstand met 8 op 12. De Kustboys volgen op de zesde plaats met zes eenheden.

Na acht minuten speeltijd slaakten Davy Roef en zijn Gentse ploegmaats een zucht van opluchting. De doelman duwde een Oostendse voorzet pardoes in de voeten van Nick Batzner, maar de Duitser mikte voor een leeg doel onbegrijpelijk over. Die enorme misser bleek een handvol minuten niet fataal: Batzner lanceerde randje buitenspel David Atanga (13.), die Roef het nakijken gaf met een schot in de rechterbenedenhoek.

De Buffalo's hesen zich een tiental minuten later uit het niets langszij: Sven Kums bediende na een rush van Andrew Hjulsager aanwinst Hugo Cuypers (24.). De van KV Mechelen overgekomen aanvaller werkte de gelijkmaker met een gelukje voorbij Guillaume Hubert. Gent rook aansluitend bloed en klom zowaar op voorsprong. Debutant Hyunseok Hong (29.) fusilleerde Hubert met een snoeiharde retro. In de tweede helft had het elftal van Hein Vanhaezebrouck op het uur gewonnen spel.

Voormalig Oostende-middenvelder Hjulsager (60.) rondde een counter aan het penaltypunt succesvol af. De West-Vlamingen konden geen vuist meer maken nadien en zagen zowel Cuypers tot twee keer toe als de wederoptredende Vadis Odjidja dicht bij een vierde bezoekende treffer komen.

Zaterdag staan er met Westerlo-Standard (16u), Cercle Brugge-KV Mechelen en Seraing-Charleroi (18u15), en Union-KV Kortrijk (20u45) vier wedstrijden op het menu in de Belgische hoogste klasse. Ook zondag vinden er vier competitieduels plaats: STVV-Anderlecht (13u30), Eupen-Antwerp (16u), OH Leuven-Club Brugge (18u30) en Zulte Waregem-Racing Genk (21u).

Na acht minuten speeltijd slaakten Davy Roef en zijn Gentse ploegmaats een zucht van opluchting. De doelman duwde een Oostendse voorzet pardoes in de voeten van Nick Batzner, maar de Duitser mikte voor een leeg doel onbegrijpelijk over. Die enorme misser bleek een handvol minuten niet fataal: Batzner lanceerde randje buitenspel David Atanga (13.), die Roef het nakijken gaf met een schot in de rechterbenedenhoek. De Buffalo's hesen zich een tiental minuten later uit het niets langszij: Sven Kums bediende na een rush van Andrew Hjulsager aanwinst Hugo Cuypers (24.). De van KV Mechelen overgekomen aanvaller werkte de gelijkmaker met een gelukje voorbij Guillaume Hubert. Gent rook aansluitend bloed en klom zowaar op voorsprong. Debutant Hyunseok Hong (29.) fusilleerde Hubert met een snoeiharde retro. In de tweede helft had het elftal van Hein Vanhaezebrouck op het uur gewonnen spel. Voormalig Oostende-middenvelder Hjulsager (60.) rondde een counter aan het penaltypunt succesvol af. De West-Vlamingen konden geen vuist meer maken nadien en zagen zowel Cuypers tot twee keer toe als de wederoptredende Vadis Odjidja dicht bij een vierde bezoekende treffer komen. Zaterdag staan er met Westerlo-Standard (16u), Cercle Brugge-KV Mechelen en Seraing-Charleroi (18u15), en Union-KV Kortrijk (20u45) vier wedstrijden op het menu in de Belgische hoogste klasse. Ook zondag vinden er vier competitieduels plaats: STVV-Anderlecht (13u30), Eupen-Antwerp (16u), OH Leuven-Club Brugge (18u30) en Zulte Waregem-Racing Genk (21u).